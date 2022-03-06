Пока, дилер: что прямо сейчас происходит в автосалонах России

Ситуация на отечественном рынке крайне тревожна: цены на различные товары — причем не только импортные — меняются несколько раз в день и стремительно растут. Вместо пещеры ужасов и лабиринта кривых зеркал можно абсолютно бесплатно сходить в любой автосалон: ценники на автомобиле, если они вообще есть, напугают круче ужастика. Судя по ним, черту бедности можно поднять столь же стремительно, как подняли «роскошь» в налогах на автомобиль.
Но, как ни странно, в дилерских центрах сейчас достаточно многолюдно — многие приехали сделать ТО, пока не выросли цены и есть запчасти. Некоторые граждане осторожно присматриваются и к стоящим в залах новым машинам. Впрочем, к ним сейчас только и можно присматриваться — подступиться не дает цена. Для тех, кто не желает трепать нервы и самостоятельно ехать узнавать прейскуранты, приведем несколько наиболее одиозных примеров,
UAZ Patriot с «автоматом» — 3 500 000 рублей, Kia Rio предлагают за 3 500 000, а Hyundai Solaris — «всего» за 3 000 000. Не впечатляет? А как вам Mercedes E-200 на полном приводе за 16 000 000 рублей? Не забываем и про кроссоверы: GLE 350 D за 27 793 714 и GLS 400D за 31 770 000. Рубликов.
На сладкое, конечно, S-klasse: любимый транспорт московского чиновника в комплектации S450 4matic стоит 41 165 400 «деревянных». Сорок один миллион, мы не ошиблись. Даже по текущему курсу это около 350 000 долларов, что не имеет никакой связи с реальностью. Неужели покупают? Конечно, нет.
Но ведь и цены, которые уничтожают зрение и мозги, выставлены не для заключения сделки! Многие считают, что стоимость строится на действительной цене покупки «плюс» накладные расходы и прибыль, но это в корне не верно.
Фокус заключается в том, что продавец должен ставить цену на товар исходя из того, почем он купит следующую партию. Именно поэтому в России резко подорожали многие товары — продавцы просто не знают за сколько они смогут купить их завтра, оттого и назначают фактически заградительные цены.
Проще говоря, им выгоднее сегодня не продать, чем заключить сделку, но себе в убыток. Безусловно, прейскуранты изменятся. Но только тогда, когда стабилизируется ситуация и, главное, национальная валюта. Когда поставщики объявят новые закупочные цены, подпишут новые договоры и начнут отгрузки. Вот тогда мы и узнаем реальный прайс, а не вот этот нынешний семизначный телефонный номер.