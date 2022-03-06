Пока, дилер: что прямо сейчас происходит в автосалонах России

Ситуация на отечественном рынке крайне тревожна: цены на различные товары — причем не только импортные — меняются несколько раз в день и стремительно растут. Вместо пещеры ужасов и лабиринта кривых зеркал можно абсолютно бесплатно сходить в любой автосалон: ценники на автомобиле, если они вообще есть, напугают круче ужастика. Судя по ним, черту бедности можно поднять столь же стремительно, как подняли «роскошь» в налогах на автомобиль.

Но, как ни странно, в дилерских центрах сейчас достаточно многолюдно — многие приехали сделать ТО, пока не выросли цены и есть запчасти. Некоторые граждане осторожно присматриваются и к стоящим в залах новым машинам. Впрочем, к ним сейчас только и можно присматриваться — подступиться не дает цена. Для тех, кто не желает трепать нервы и самостоятельно ехать узнавать прейскуранты, приведем несколько наиболее одиозных примеров,