Почему из-за спецоперации на Украине россиянам стоит поставить машины на прикол

При этом рассчитывать на страховку — будь то полис ОСАГО или КАСКО — в нынешних условиях уже бессмысленно. Тех денег, что выплатит страховая компания, используя разом потерявшие актуальность методики и справочники, касающиеся определения размера расходов на восстановительный ремонт, при текущем положении вещей не хватит ни на что. Впрочем, и выданное страховыми направление на СТО не даст желаемого результата по причине отсутствие запчастей на складах.

И ситуация будет только ухудшаться. Параллельно с уменьшением складских запасов запчастей в России: из-за рубежа сейчас практически ничего не завозится, а поставки из Китая не покроют весь необходимый ассортимент, да и качество того, что будет, довольно сомнительно.

Поэтому единственный доступный радикальный способ не остаться без «колес» — не ездить на машине. А если ездить, то как можно меньше и как можно более осторожно. Чтобы свести к минимуму риск ДТП. Что по своей вине, что по чужой. Впрочем, более подробно о проблеме вы можете узнать из очередного выпуска портала «АвтоВзгляд», в котором принял участие автоэксперт Сергей АСЛАНЯН.