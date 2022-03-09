Российские власти разрешили поднимать цену ОСАГО вслед за долларом

Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку устанавливать новые тарифы в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей тогда, когда ЦБ сочтет нужным. Документ размещен на государственном портале правовой информации. Напомним, что до последнего времени законодательство в области ОСАГО устанавливало: Банк России имеет право менять стоимость полиса не чаще, чем один раз в год.

Судя по всему, идея новеллы в том, чтобы дать финансистам возможность оперативно регулировать рынок «автогражданки» в условиях санкционной войны, начатой Западом против России в связи с ситуацией на Украине. На практике же все сведется (скорее всего) к банальному и очень частому, вслед за дорожающими валютами, увеличению стоимости полисов. По крайней мере, в российской истории еще ни разу не было отмечено случаев, чтобы ЦБ понижал стоимость страховки: только повышал. Происходит это обычно под видом «расширения тарифного коридора».

Теоретически, такое мероприятие дает возможность страховщикам продавать ОСАГО не только дороже, но и дешевле, чем до «расширения». На практике же страховые компании немедленно (и хором) повышали цены: какой смысл продавать полис дешевле, чем раньше? Чтобы сознательно уменьшать свои доходы? Бред же! Но одно дело, когда ОСАГО дорожает раз в год. Теперь Центробанк сможет устраивать подорожание в любое время, хоть по нескольку раз в месяц.