Российские власти разрешили поднимать цену ОСАГО вслед за долларом

Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку устанавливать новые тарифы в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей тогда, когда ЦБ сочтет нужным. Документ размещен на государственном портале правовой информации. Напомним, что до последнего времени законодательство в области ОСАГО устанавливало: Банк России имеет право менять стоимость полиса не чаще, чем один раз в год.
Судя по всему, идея новеллы в том, чтобы дать финансистам возможность оперативно регулировать рынок «автогражданки» в условиях санкционной войны, начатой Западом против России в связи с ситуацией на Украине. На практике же все сведется (скорее всего) к банальному и очень частому, вслед за дорожающими валютами, увеличению стоимости полисов. По крайней мере, в российской истории еще ни разу не было отмечено случаев, чтобы ЦБ понижал стоимость страховки: только повышал. Происходит это обычно под видом «расширения тарифного коридора».
Теоретически, такое мероприятие дает возможность страховщикам продавать ОСАГО не только дороже, но и дешевле, чем до «расширения». На практике же страховые компании немедленно (и хором) повышали цены: какой смысл продавать полис дешевле, чем раньше? Чтобы сознательно уменьшать свои доходы? Бред же! Но одно дело, когда ОСАГО дорожает раз в год. Теперь Центробанк сможет устраивать подорожание в любое время, хоть по нескольку раз в месяц.
Как только лоббисты «игроков страхового рынка» продавят очередное повышение — так сразу же. Очень удобно. Не сомневаемся, что первое такое внеочередное повышение произойдет очень скоро. Ведь поставщики автозапчастей на отечественный рынок уже подняли цену на свои товары в 3—4 раза.
Под этот «шумок» страховые компании уже наверняка «бомбят» профильных чиновников ЦБ на тему роста их затрат на ремонт автомобилей в рамках ОСАГО. Мол, надо срочно компенсировать, а то прибыль упадет: «бедным-несчастным» страховщикам перестанет хватать на икру, придется довольствоваться хлебом с маслом.
Между тем, на фоне неизбежного и теперь постоянного роста цены ОСАГО, никто из «страхового сообщества» даже не заикается об увеличении установленной законом максимальной компенсации за ущерб автомобилю. Она как была все последние годы равна 400 000 рублям, так и осталась таковой после начала известных украинских событий и обвала российской валюты. Если раньше на эти деньги действительно еще что-то можно было починить после аварии, то теперь, после 4-кратного повышения цен на детали, как говорится, «забудьте».
Таким образом, полис ОСАГО станет отныне не только бесполезной бумажкой, но и очень дорогой. Причем регулярно дорожающей вслед за курсом валют и все увеличивающимися хотелками страховых компаний.