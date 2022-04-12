Для какой трансмиссии режим N противопоказан, а для какой — подарок судьбы

Для того чтобы понять, как пользоваться режимом N в своей машине, необходимо знать какие типы автоматических трансмиссий есть, и какая из них стоит на вашем автомобиле. Как правило, ответы на оба вопроса знает мужская половина водителей. Среди женской, порой, можно увидеть замешательство. И тем не менее, типов коробок передач, работающих всего с двумя педалями, три: классический «автомат» с гидротрансформатором, вариатор и роботизированная «механика». И все эти трансмиссии имеют режим N, который, в зависимости от типа коробки передач, должен использоваться по-разному.

Например, в обычной автоматической коробке режим N нужен исключительно для буксировки. При включении «Нейтрали» масляный насос снижает рабочее давление, и машина готова к буксировке на скорости до 40 км/ч. Играться им, по совету дяди Вани с соседнего гаража с целью сохранить работоспособность коробки, на каждом светофоре не стоит. Напротив, частое переключение между режимами D и N (посчитайте сколько светофоров вы проезжаете по пути до работы и как часто стоите в пробке) влечет за собой стремительный износ рабочих механизмов коробки.

А на самом-то деле устройство рядового «автомата» позволяет без проблем по долгу стоять с выжатой педалью тормоза. Иными словами, если у вас обычная автоматическая коробка передач, то вам на всем ее жизненном пути пригодятся только два режима — это P (Паркинг) и D (Драйв). Иногда, для достижения более динамических характеристик можно включить режим «Спорт», обозначаемый литерой S.