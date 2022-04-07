На LADA Largus Cross начали устанавливать новый старый мотор

Портал «АвтоВзгляд» достаточно подробно описывал, чем же так хорош новый двигатель для LADA Largus. Если коротко, то, снизив механические потери, двигателистам удалось поднять мощность рядной «четверки» до 90 л. с. против прежних 87. Но не потому, что лимит по форсировке был исчерпан, а потому, что для ДВС мощнее 90 сил автозаводу приходится платить акциз — 53 рубля за каждую лошадиную силу. И так — с каждого собранного агрегата.

Так вот: после модернизации крутящий момент подрос до 143 Нм (+3). Притом 80% момента стали доступны при 1000 оборотах в минуту — это гарантирует не только уверенную «низовую тягу», но и минимальный расход топлива.

И тем удивительнее, что LADA Largus Cross, заточенный под вылазки на природу, оставили без этого «атмосферника», который так подходит «кроссовому» характеру вазовской машины. Но сейчас ситуацию, наконец, исправили.

Сейчас нет никакого смысла публиковать рекомендованные производителем розничные цены, ведь дилеры живут в собственной ценовой реальности. Но для справки отметим, что 8-клапанный универсал теоретически должен стоить на 10 000 рублей меньше 8-клапанного — 1 377 900 «целковых».