Всемирная популярность: какие автомобили чаще всего покупают потребители

На второй строчке абсолютного зачета в рейтинге самых популярных автомобилей в мире обосновалась Toyota Corolla, а на третьей — Honda CR-V. Четвертое место досталось Nissan Sentra, пятое — Toyota Camry, шестое — Honda HR-V. Помимо этих моделей, в первую десятку вошли Ford F−150, Toyota Hilux, Tesla Model 3 и Honda Accord. Любопытно при этом, что «Тесла» оказалась в ТОП−10 впервые в истории исследований.

Если же смотреть по номинациям, то самым востребованным субкомпактным кроссовером стал Honda HR-V. Кроме него, в лидерскую тройку попали Volkswagen T-Roc и Hyundai Creta. В категории среднеразмерных SUV подиум выглядит так: Toyota Highlander, Tesla Model Y и BMW X3. Среди малолитражек — электрический «китаец» Wuling Hongguang Mini EV, Volkswagen Polo и Suzuki Swift.

Поклонники пикапов чаще всего голосовали рублем за Ford F−150, Toyota Hilux и Chevrolet Silverado 1500. Те же, кто предпочитает спортивные машины — за Ford Mustang, Dodge Challenger и Porsche 911. А среди премиальных моделей наибольшими тиражами разлетались BMW 3-й серии и 5-й серии, а также Mercedes-Benz E-класса.

Остается лишь добавить, что в рамках исследования эксперты JATO Dynamics проанализировали статистику продаж на 106 рынках пяти континентов, то есть изучили 99% объема реализованных автомобилей по всему миру.

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