Toyota представила особую Camry в честь 40-летия модели

На первоначальном этапе продажи юбилейной серии Camry начнутся в США, где потребителям предложат автомобиль в темно-синем металлике Reservoir Blue с черными элементами кузова и бронзовыми колесными дисками 19-го диаметра из легкого сплава.

Помимо прочего, японцы поколдовали над подвесами седана, настроив их для более динамичной езды. А еще авто щеголяет спортивными бамперами и спойлером TRD. Принадлежность к эксклюзивному изданию подчеркивают специальные шильдики и эмблемы.

Силовая гамма представлена парой бензиновых агрегатов объемом 2,5 и 3,5 литра, а также гибридной установкой суммарной мощностью 208 л. с. Привод — в зависимости от модификации — передний, либо полный.

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