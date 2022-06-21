«Москвич−2022»: почему новый русский автомобиль не получится сделать массовым

Согласно опросу «Авито Авто», 42% россиян рассмотрят к покупке новый «Москвич», если он устроит их в плане качества. Впрочем, 16% в это самое качество не верят, и приобретать машину не будут.

Как уже было сказано, 28% человек таки готовы присмотреться к новейшему «Москвичу». Иными словами, купить модель готов каждый третий участник соцопроса. Кстати, аналогичная ситуация и с упрощенной версией LADA Granta Classic 2022 модельного года. Приобрести автомобиль без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности изъявили желание лишь 27% россиян.

К слову, портал «АвтоВзгляд» уже выяснил, что скрывается под таинственной новинкой под возрожденной маркой «Москвич». Полагаем, что массовым спросом чудо-мобиль небольших габаритов да на электричестве пользоваться у нас не будет.

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