Эксперты заявили о возрождении брендов «Жигули» и «Волга»

Недавно независимый автоэксперт Сергей Асланян заявил о возможности выпустить автомобиль под исконно русским брендом «Волга», который наверняка бы пользовался в России неслыханной популярностью. По его мнению, «обречь население на Волгу будет проще и дешевле, чем эксгумировать пресловутый Москвич». О том, как и почему, можно узнать здесь.

А наш друг и коллега Вячеслав Субботин предрек возрождение бренда «Жигули». В интервью на радио Sputnik авторитетный специалист заявил о необходимости выпустить машину с легендарным и до боли известным именем: «вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей — возродить Жигули, но уже с современной конструкцией».

Что ж, почему бы и нет. Хотя ни ГАЗ, ни АВТОВАЗ подобное решение пока не обсуждали. Быть может, зря?

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM