Эксперты заявили о возрождении брендов «Жигули» и «Волга»

Фото: Виталий Блинушов
Наряду с воскрешением «Москвича», на рынке могут появиться и другие изделия с корнями из СССР. В частности, автомобили под флагом «Жигули», «Волга» и даже «Победа». Во всяком случае, профильные эксперты вовсю «топят» за подобный вариант развития событий.
Лика Затворная

Недавно независимый автоэксперт Сергей Асланян заявил о возможности выпустить автомобиль под исконно русским брендом «Волга», который наверняка бы пользовался в России неслыханной популярностью. По его мнению, «обречь население на Волгу будет проще и дешевле, чем эксгумировать пресловутый Москвич». О том, как и почему, можно узнать здесь.

А наш друг и коллега Вячеслав Субботин предрек возрождение бренда «Жигули». В интервью на радио Sputnik авторитетный специалист заявил о необходимости выпустить машину с легендарным и до боли известным именем: «вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей — возродить Жигули, но уже с современной конструкцией».

Что ж, почему бы и нет. Хотя ни ГАЗ, ни АВТОВАЗ подобное решение пока не обсуждали. Быть может, зря?

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20 июня 2022
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