Новая реальность: китайцы воскресили ЗАЗ−965 «Горбатый»

Фото из открытых источников
В базе Министерства промышленности и интеллектуальной собственности КНР появилась первая информация о новейшей модели, которая внешне копирует советский ЗАЗ−965 «Горбатый». При этом азиаты пресловутый «Запорожец» неслабо доработали. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Помимо внешнего сходства, ничего общего с «Горбатым» китайская новинка не имеет. Пекинская компания Beijing Estech Technology Co. «поиздевалась» над легендарной моделью вполне прилично. В частности, оснастила автомобиль электромотором и одарила его россыпью продвинутых функций.

Правда, никаких технических подробностей пока, увы, нет. Ясно одно: знаменитый советский ретромобиль прикинется современным ситикаром.

Кстати сказать, бренд «Запородец» вполне себе может вернуться на наши просторы. Во всяком случае, автоэксперт «АвтоВзгляда» Сергей Асланян даже представил сценарий развития событий, связанных с возрождением марки ЗАЗ. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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19 мая 2022
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