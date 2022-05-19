Новая реальность: китайцы воскресили ЗАЗ−965 «Горбатый»

Помимо внешнего сходства, ничего общего с «Горбатым» китайская новинка не имеет. Пекинская компания Beijing Estech Technology Co. «поиздевалась» над легендарной моделью вполне прилично. В частности, оснастила автомобиль электромотором и одарила его россыпью продвинутых функций.

Правда, никаких технических подробностей пока, увы, нет. Ясно одно: знаменитый советский ретромобиль прикинется современным ситикаром.

Кстати сказать, бренд «Запородец» вполне себе может вернуться на наши просторы. Во всяком случае, автоэксперт «АвтоВзгляда» Сергей Асланян даже представил сценарий развития событий, связанных с возрождением марки ЗАЗ. Подробнее об этом можно узнать здесь.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM