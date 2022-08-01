Китайцы показали интерьер новейшего кроссовера Exeed AtlantiX

Фото: Autohome.com.cn
В ноябре Exeed — премиальный суббренд компании Chery — презентует совершенно новый кроссовер AtlantiX. Но поскольку до премьеры остается еще несколько месяцев, подробностей о модели китайцы не раскрывают. Тем не менее, чтобы подогреть интерес публики, они все же обнародовали несколько тизерных изображений, демонстрирующих интерьер новинки.
Кристина Извекова

Похоже, Exeed AtlantiX похвастает весьма оригинальным дизайном салона. Да, мы видим те же совмещенные экраны приборной панели и мультимедийки, но — обратите внимание — они не прямоугольные, как у других моделей марки. Крайне интересно оформлен центральный тоннель, и как необычно выглядят кресла! Причем в задней части передних сидений предусмотрены индивидуальные дисплеи информационно-развлекательного комплекса — для пассажиров второго ряда.

Впрочем, удивляться особо нечему, ведь на тизерах — интерьер концептуальной модели. И даже несмотря на обещание китайцев применить те же дизайнерские решения на серийной версии, внутреннее убранство товарного AtlantiX наверняка будет более консервативным и практичным. Но это мы узнаем лишь ближе к премьере, намеченной на ноябрь текущего года. Тогда же, вероятно, появятся и технические подробности. Пока известно только то, что новинка получит двухлитровый турбомотор и полный привод.

Скорее всего, оценить новейший Exeed AtlantiX смогут со временем и россияне. Ведь китайцы плотно взялись за наш рынок — привозят новинки одну за другой, активно привлекая потребителей. Так, за первую половину года дилеры «Иксид» реализовали 4350 кроссоверов LX, TXL и VX, что аж на 254% больше, чем в январе-июне 2021-го. Так что можно с уверенностью предположить, что покупателя непременно найдет и AtlantiX, который наверняка укрепил бы позиции марки.

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1 августа 2022
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