Китайцы показали интерьер новейшего кроссовера Exeed AtlantiX

Похоже, Exeed AtlantiX похвастает весьма оригинальным дизайном салона. Да, мы видим те же совмещенные экраны приборной панели и мультимедийки, но — обратите внимание — они не прямоугольные, как у других моделей марки. Крайне интересно оформлен центральный тоннель, и как необычно выглядят кресла! Причем в задней части передних сидений предусмотрены индивидуальные дисплеи информационно-развлекательного комплекса — для пассажиров второго ряда.

Впрочем, удивляться особо нечему, ведь на тизерах — интерьер концептуальной модели. И даже несмотря на обещание китайцев применить те же дизайнерские решения на серийной версии, внутреннее убранство товарного AtlantiX наверняка будет более консервативным и практичным. Но это мы узнаем лишь ближе к премьере, намеченной на ноябрь текущего года. Тогда же, вероятно, появятся и технические подробности. Пока известно только то, что новинка получит двухлитровый турбомотор и полный привод.

Скорее всего, оценить новейший Exeed AtlantiX смогут со временем и россияне. Ведь китайцы плотно взялись за наш рынок — привозят новинки одну за другой, активно привлекая потребителей. Так, за первую половину года дилеры «Иксид» реализовали 4350 кроссоверов LX, TXL и VX, что аж на 254% больше, чем в январе-июне 2021-го. Так что можно с уверенностью предположить, что покупателя непременно найдет и AtlantiX, который наверняка укрепил бы позиции марки.