Китайские уловки, новые LADA и уголовка за «встречку»: итоги недели

Фото: www.shantnews.am
Пока АВТОВАЗ выводит на рынок новые-старые модели, китайцы больше обещают, чем делают. Что, впрочем, не мешает им навешивать неприличные ценники даже на те новинки, что еще даже не добрались до шоу-румов. А российские власти тем времени ужесточают наказания для водителей — вплоть до тюремного заключения и конфискации авто. Подробнее — в еженедельном видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Антикризисная LADA Granta наконец-то обзавелась кондиционером. Правда, за столь необходимую летом опцию придется доплатить без малого 70 000 рублей. В самом народном автомобиле, напомним, нет ABS, подушек безопасности и модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Аналогичную «ободранную» комплектацию на этой неделе получила и Niva Legend — за упрощенный внедорожник дилеры просят 800 000 рублей.

А пока АВТОВАЗ всячески пытается снизить прайсы, УАЗ, напротив, их поднимает. Сейчас некоторые дилеры предлагают «Патриот» аж за 3 млн. целковых — то есть вдвое дороже, чем было до кризиса. Впрочем, альтернативные варианты у россиян есть — скажем, те же китайские автомобили. А их становится все больше: на уходящей неделе стартовали продажи сразу двух «поднебесных» новинок. Хотя GAC GS5 назвать новинкой можно лишь с большой натяжкой…

Кстати, китайцы не намерены сбавлять темп: они готовят для россиян целую россыпь сюрпризов. В их числе и разработанный компанией Chery совместно с Huawei молодежный кроссовер Jetour Dasheng. Обещают, что SUV, сопоставимый по своим габаритам с популярным Toyota RAV4, станет весьма доступным. Ну а тем, кто готов раскошелиться, «Чери» предложит гибридную модификацию флагманского Tiggo 8 Pro.

Да, уходящая неделя была довольно богата на автомобильные новости, чего — к счастью или сожалению — не скажешь о событиях социальных. Единственное важное, что произошло — вступили в силу поправки, ужесточающие наказания для водителей-лишенцев. Отныне нарушитель без «прав», повторно попавшийся на том же проступке (скажем, пьянке за рулем или «встречке») как минимум получает штраф в размере от 150 000 до 200 000 рублей, а как максимум — отправляется за решетку на срок до 2 лет. При этом он рискует еще и лишиться автомобиля.

А более подробнее о главных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре.

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30 июля 2022
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