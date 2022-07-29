Китайские уловки, новые LADA и уголовка за «встречку»: итоги недели

Кстати, китайцы не намерены сбавлять темп: они готовят для россиян целую россыпь сюрпризов. В их числе и разработанный компанией Chery совместно с Huawei молодежный кроссовер Jetour Dasheng. Обещают, что SUV, сопоставимый по своим габаритам с популярным Toyota RAV4, станет весьма доступным. Ну а тем, кто готов раскошелиться, «Чери» предложит гибридную модификацию флагманского Tiggo 8 Pro.

Да, уходящая неделя была довольно богата на автомобильные новости, чего — к счастью или сожалению — не скажешь о событиях социальных. Единственное важное, что произошло — вступили в силу поправки, ужесточающие наказания для водителей-лишенцев. Отныне нарушитель без «прав», повторно попавшийся на том же проступке (скажем, пьянке за рулем или «встречке») как минимум получает штраф в размере от 150 000 до 200 000 рублей, а как максимум — отправляется за решетку на срок до 2 лет. При этом он рискует еще и лишиться автомобиля.

А более подробнее о главных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре.