Кроссовер Exeed TXL поедет бодрее благодаря новому мотору

Если верить сертификационным документам, под капотом модели TXL вскоре пропишется двухлитровая «турбочетверка», способная выдавать 197 л. с. максимальной мощности и 375 Нм крутящего момента. При этом инженеры вдобавок не поленились изменить передаточные числа преселективного «робота» 7DCT, так что новинка должна быть бодрее предшественницы.

Дилеры начнут получать первые такие машины буквально через неделю-другую. Скорее всего, тогда же компания опубликует динамические характеристики, которые пока остаются секретом… Ведь на других рынках этот же двигатель выдает не 197, а все 260 сил! Но, видимо, мощность понизили ради более выгодных ставок транспортного налога.

А еще заметим, что модель TXL, не успев толком освоиться, уже успела обновиться. А что изменилось и, главное, приблизили ли «новации» тщеславный кроссовер к вожделенному премиум-сегменту, выяснил портал «АвтоВзгляд».