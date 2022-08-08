Тутаев, как пофигизм экскурсоводов и беда автотуристов

От Ярославля до Тутаева, разделенного Волгой, есть два пути: ехать можно или на правую (Борисоглебскую), или на левую (Романовскую) сторону. Оба — примерно 40 км по приличным (лучше, чем в самом губернском городе) дорогам.
Первая, возможно, чуть оживленнее, но принципиальной разницы нет: населенных пунктов и камер фиксации ни там, ни там практически не встретишь. Места — живописнейшие, так что пару раз мы не удержались и съезжали с трассы «в поля», полюбоваться.
А что касается маршрута, то я бы посоветовал припарковаться на левом берегу, чтобы потом переправиться паромом или воспользовавшись услугами лодочников (такса одинаковая — 33 рубля) на правый. Автомобильной переправы нет уже несколько лет — пристань, как говорят местные, смыло, денег на новую не выделяют.
Романовская сторона выгодно отличается от Борисоглебской и числом храмов, и чудом здесь сохранившимися образцами дворянских и купеческих усадеб 18—19-го и начала 20-го веков. Беда, повторю, в том, что экскурсоводы в основном уделяют внимание православным святыням.
И то сказать: как не отправить страждущего проползти три раза под иконой «Спас Оплечный» 15-го века, что в Воскресенском соборе, исправно работавшим даже при Советах?
Но жаль, что при этом светскую жизнь минувших эпох гиды обходят стороной. Вероятно потому, что жизнь эта раскидана по Тутаеву очень неравномерно, ходить-бродить приходится долго и тяжело, а отсутствие прямой автомобильной связи между районами и вовсе сводит полноценный экскурсионный маршрут на нет.
Так что советую взять дело в свои руки: купить путеводитель и строго следовать подсказкам. Лучше на такси, хотя и тут не без проблем. На левой стороне его, похоже, вовсе нет (поэтому оставлять машину лучше тут), а на правой извозчика от «Яндекс» можно ждать по сорок минут. Спасают местные агрегаторы, но и с ними — как повезет.
А в целом, общая картинка о поселении, как бы вы ни вертелись, все-равно не сложится. Большевики постарались кардинально исковеркать облик города, превратив его в итоге в чистенький, но захолустный поселочек.
Зато тут с непонятной настойчивостью регулярно проводятся опросы (не путать с референдумами) о целесообразности возвращения населенному пункту исторического названия. Любопытно, что респонденты каждый раз дают противоположные ответы: колеблются, наверное, вместе с линией партии.
В городе, тем временем, даже поесть со вкусом, с толком, с расстановкой (я уж не говорю — с комфортом переночевать) негде. Ну, разве что в «стильной» по местным меркам кафешке «Сорренто», хотя и здесь за, например, безалкогольный «Мохито» выдают воду с мятой.
Зато на правом берегу имеется городской пляж со всеми удобствами и хорошим заходом. Но народу много. А вот на левом купание хотя и дикое, но почти уединенное. Особенно если вы на машине. Кстати, именно тут мы продолжили знакомство с премиальным «китайцем» Exeed VX. Полноразмерный, полноприводный, да еще и с клиренсом в 200 мм, он очень уверенно съехал с шоссе на сомнительный проселок. Правда, обратный путь дался ему тяжелее…
Если и на скоростных магистралях, и на региональных направлениях, и на городских улицах автомобиль чувствует себя более чем уверенно, то расхристанное бездорожье, не говоря уж о таком сложном упражнении, как «песочница», даже не в классическом ее виде, дается машине с трудом. Хотя и дается.
Одним словом, довольно легко справившись со сложным рельефом грунтовки, на речном бережку «Иксиид» почти спасовал, зарывшись во влажный песочек при попытке тронуться после короткой фотосессии. Городская ли резина тому виной, слишком мудрая ESP или другие проблемы с техникой и «мозгами» — ответить затрудняюсь, но факт остается фактом. Но, видимо, не зря представители пресс-парка Exeed кинули в багажник саперную лопатку. Освободив передние колеса и положив под каждое по булыжнику, волжский берег был взят.
Впрочем, представители марки никогда и не утверждали, что VX — король бездорожья. И даже подчеркивали, что полный привод дан машине главным образом для пущей устойчивости на мокром, заснеженном или обледенелом асфальте. Так что, как говорится, все по честному. Едем дальше — в Кострому.