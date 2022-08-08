Тутаев, как пофигизм экскурсоводов и беда автотуристов

От Ярославля до Тутаева, разделенного Волгой, есть два пути: ехать можно или на правую (Борисоглебскую), или на левую (Романовскую) сторону. Оба — примерно 40 км по приличным (лучше, чем в самом губернском городе) дорогам.

Первая, возможно, чуть оживленнее, но принципиальной разницы нет: населенных пунктов и камер фиксации ни там, ни там практически не встретишь. Места — живописнейшие, так что пару раз мы не удержались и съезжали с трассы «в поля», полюбоваться.

А что касается маршрута, то я бы посоветовал припарковаться на левом берегу, чтобы потом переправиться паромом или воспользовавшись услугами лодочников (такса одинаковая — 33 рубля) на правый. Автомобильной переправы нет уже несколько лет — пристань, как говорят местные, смыло, денег на новую не выделяют.