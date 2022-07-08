КамАЗ неожиданно отказался от выпуска китайских легковушек JAC на заводе «Москвич»

Фото: "Едем по Москве".
Не успели знатоки (и не только) российского автопрома обсудить, что бывший завод Renault будет выпускать китайские автомобили JAC под возрожденной маркой «Москвич», как неожиданно КамАЗ, что выступает индустриальным партнером всей этой сомнительной истории, информацию… опроверг.
Алексей Кованов

Напомним, с чего все началось. Глава столицы Сергей Собянин и представитель ПАО «КАМАЗ» договорились наладить выпуск легковых автомобилей под новым брендом, о чем стороны подписали соответствующее соглашение. Более того, в ходе мероприятия журналистам продемонстрировали эскизные изображения машин, которые предполагается выпускать на «Москвиче». При ближайшем рассмотрении выяснилось: на них изображены автомобили китайской JAC.

В «Модели 1» портал «АвтоВзгляд» без особого труда опознал кроссовер JAC S4, «Моделью 2» оказался кроссовер JAC S6, а «Модель 3» — судя по всему, представляет собой рестайлинговый вариант JAC J7. И так далее.

В офисе бренда JAC порталу «АвтоВзгляд» отказались комментировать очевидное сходство эскизов и серийных «китайцев». А КамАЗ вообще прислал гневное заявление, отметив, что информация «о состоявшейся презентации моделей "Москвич недостоверна».

«Представленные на стендах в рамках подписания мэром Москвы С. Собяниным и генеральным директором ПАО 'КАМАЗ» С. Когогиным соглашения о сотрудничестве визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на МАЗ «Москвич»«, — уверенно заявила пресс-служба грузового автогиганта.

В итоге, становится понятно, что… ничего непонятно. Есть предположение, что китайскую сторону сильно возмутила демонстрация их машин под видом будущей продукции 'Москвича». И поэтому камазовцам пришлось рассылать столь противоречивое письмо.

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8 июля 2022
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