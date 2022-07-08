КамАЗ неожиданно отказался от выпуска китайских легковушек JAC на заводе «Москвич»

Напомним, с чего все началось. Глава столицы Сергей Собянин и представитель ПАО «КАМАЗ» договорились наладить выпуск легковых автомобилей под новым брендом, о чем стороны подписали соответствующее соглашение. Более того, в ходе мероприятия журналистам продемонстрировали эскизные изображения машин, которые предполагается выпускать на «Москвиче». При ближайшем рассмотрении выяснилось: на них изображены автомобили китайской JAC.

В «Модели 1» портал «АвтоВзгляд» без особого труда опознал кроссовер JAC S4, «Моделью 2» оказался кроссовер JAC S6, а «Модель 3» — судя по всему, представляет собой рестайлинговый вариант JAC J7. И так далее.

В офисе бренда JAC порталу «АвтоВзгляд» отказались комментировать очевидное сходство эскизов и серийных «китайцев». А КамАЗ вообще прислал гневное заявление, отметив, что информация «о состоявшейся презентации моделей "Москвич недостоверна».

«Представленные на стендах в рамках подписания мэром Москвы С. Собяниным и генеральным директором ПАО 'КАМАЗ» С. Когогиным соглашения о сотрудничестве визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на МАЗ «Москвич»«, — уверенно заявила пресс-служба грузового автогиганта.

В итоге, становится понятно, что… ничего непонятно. Есть предположение, что китайскую сторону сильно возмутила демонстрация их машин под видом будущей продукции 'Москвича». И поэтому камазовцам пришлось рассылать столь противоречивое письмо.