Неожиданно, но ожидаемо в Россию приехал новейший Mitsubishi Xpander

Невероятно популярный в Индонезии — то ли кроссовер, то ли минивэн Mitsubishi Xpander — фактически MPV, то есть микроавтобус, но с задатками вседорожника — был представлен в ЮВА в 2017 году и сразу же вызвал немалый интерес. Со временем машину привезли во многие развивающиеся страны: в том же Египте их немало. Неприхотливый, экономичный — полуторалитровый мотор на вариаторе — но просторный и функциональный.

Согласно рейтингам, это четвертая по объемам продаж модель «трех бриллиантов». И у нас бы тоже бы стал популярным, особенно в столь полюбившемся россиянам исполнении «кросс». И руль-то на месте, а не в бардачке! Но в Россию официально «Экспандер» так и не добрался — побоялись неоднозначного дизайна и конкуренции с локализованным Outlander. Зато теперь кроссовер-микроавтобус широко — по всей стране и в различных комплектациях — представлен частными продавцами.