Неожиданно, но ожидаемо в Россию приехал новейший Mitsubishi Xpander

Фото: Авито Авто
На днях Mitsubishi представила обновленную версию кроссовера Xpander, который совершенно точно пришелся бы ко двору и в России: просторный, семиместный, недорогой. Однако его, как и многие другие актуальные модели, не привезут по политическим, финансовым и другим причинам. Вернее, официально не привезут. А вот через окно параллельного импорта — легко. Скажем больше: новенький Xpander уже продается в России.
Эдуард Раскин

Невероятно популярный в Индонезии — то ли кроссовер, то ли минивэн Mitsubishi Xpander — фактически MPV, то есть микроавтобус, но с задатками вседорожника — был представлен в ЮВА в 2017 году и сразу же вызвал немалый интерес. Со временем машину привезли во многие развивающиеся страны: в том же Египте их немало. Неприхотливый, экономичный — полуторалитровый мотор на вариаторе — но просторный и функциональный.

Согласно рейтингам, это четвертая по объемам продаж модель «трех бриллиантов». И у нас бы тоже бы стал популярным, особенно в столь полюбившемся россиянам исполнении «кросс». И руль-то на месте, а не в бардачке! Но в Россию официально «Экспандер» так и не добрался — побоялись неоднозначного дизайна и конкуренции с локализованным Outlander. Зато теперь кроссовер-микроавтобус широко — по всей стране и в различных комплектациях — представлен частными продавцами.

Фото: Авито Авто

Что ж, времена изменились, спрос и предложение на эти пертурбации отреагировали мгновенно. Пока официальные дилеры Mitsu предлагают Outlander за 4—5 миллионов рублей, «частники» предлагают куда более привлекательную альтернативу.

Судите сами: за 2 250 000 рублей — чуть дороже обновленной Vesta — можно приобрести новый, достаточно богато «обставленный» автомобиль с весьма интересным дизайном, семью местами в салоне, большим багажником и дорожным просветом. Характеристики, честно говоря, достаточны для того, чтобы любой среднестатистический российский автовладелец сказал: «Да, заверните». Хоть супруге для домашних целей, хоть самому на каждый день. Даже при учете потребительского, а не автомобильного кредита — эта сделка выгоднее.

  • Фото: Авито Авто
  • Фото: Авито Авто

Останавливает, пожалуй, только два момента: во-первых, за последние годы мы уже отвыкли покупать автомобили у частных продавцов, поэтому прослеживается некоторая неуверенность. Она, неуверенность, как правило, утилизируется самим продавцом, который зачастую соглашается заключить сделку непосредственно в здании МОТОТРЭР, где и происходит передача денег.

Второй важный аргумент — гарантия, которой на неофициальную машину, да еще и в России не представленную, конечно, не будет. Истории про «сложно продать» и «как застраховать» будут потом — сейчас в голове покупателя бушует лишь формула: семиместный семейный автомобиль = бюджетный седан. И она — в силу своей абсолютной точности — всегда побеждает.

Все больше и больше россиян соглашаются самостоятельно решать вопросы возможных неполадок за свой же счет, но при этом заплатив за автомобиль гораздо меньше дилерской цены и регулярно экономя на его обслуживании. Ведь такую машину к официальному дилеру уже никто не повезет.

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19 августа 2022
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