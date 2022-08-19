Неожиданно, но ожидаемо в Россию приехал новейший Mitsubishi Xpander

Невероятно популярный в Индонезии — то ли кроссовер, то ли минивэн Mitsubishi Xpander — фактически MPV, то есть микроавтобус, но с задатками вседорожника — был представлен в ЮВА в 2017 году и сразу же вызвал немалый интерес. Со временем машину привезли во многие развивающиеся страны: в том же Египте их немало. Неприхотливый, экономичный — полуторалитровый мотор на вариаторе — но просторный и функциональный.
Согласно рейтингам, это четвертая по объемам продаж модель «трех бриллиантов». И у нас бы тоже бы стал популярным, особенно в столь полюбившемся россиянам исполнении «кросс». И руль-то на месте, а не в бардачке! Но в Россию официально «Экспандер» так и не добрался — побоялись неоднозначного дизайна и конкуренции с локализованным Outlander. Зато теперь кроссовер-микроавтобус широко — по всей стране и в различных комплектациях — представлен частными продавцами.
Что ж, времена изменились, спрос и предложение на эти пертурбации отреагировали мгновенно. Пока официальные дилеры Mitsu предлагают Outlander за 4—5 миллионов рублей, «частники» предлагают куда более привлекательную альтернативу.
Судите сами: за 2 250 000 рублей — чуть дороже обновленной Vesta — можно приобрести новый, достаточно богато «обставленный» автомобиль с весьма интересным дизайном, семью местами в салоне, большим багажником и дорожным просветом. Характеристики, честно говоря, достаточны для того, чтобы любой среднестатистический российский автовладелец сказал: «Да, заверните». Хоть супруге для домашних целей, хоть самому на каждый день. Даже при учете потребительского, а не автомобильного кредита — эта сделка выгоднее.
Останавливает, пожалуй, только два момента: во-первых, за последние годы мы уже отвыкли покупать автомобили у частных продавцов, поэтому прослеживается некоторая неуверенность. Она, неуверенность, как правило, утилизируется самим продавцом, который зачастую соглашается заключить сделку непосредственно в здании МОТОТРЭР, где и происходит передача денег.
Второй важный аргумент — гарантия, которой на неофициальную машину, да еще и в России не представленную, конечно, не будет. Истории про «сложно продать» и «как застраховать» будут потом — сейчас в голове покупателя бушует лишь формула: семиместный семейный автомобиль = бюджетный седан. И она — в силу своей абсолютной точности — всегда побеждает.
Все больше и больше россиян соглашаются самостоятельно решать вопросы возможных неполадок за свой же счет, но при этом заплатив за автомобиль гораздо меньше дилерской цены и регулярно экономя на его обслуживании. Ведь такую машину к официальному дилеру уже никто не повезет.