Нарколога, продвигавшего водительский медосмотр по 5000 рублей, подозревают в мошенничестве

Новость о том, что главный нарколог России Евгений Брюн под самый занавес минувшей недели задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве, стала неожиданным для многих продолжением скандала двухлетней давности. Неожиданным, но совершенно логичным. Напомним, что в 2019 году Минздрав изготовил ведомственный приказ, согласно которому каждый желающий получить или продлить свои «права» россиянин с 1 января 2020 года должен был бы сдавать анализ на наличие в организме вещества под названием CDT — карбогидрат-дефицитный трансферрин.

Обнаружение этой субстанции свидетельствовало бы о регулярном употреблении алкоголя — достаточно одного бокала вина в день. Такой гражданин не мог бы получить «права». И все бы ничего, но стоимость анализа на CDT тогда составляла не менее 5000 рублей. Перспектива платить такие суммы не обрадовала россиян. И в конце 2019 года автомобилисты массово побежали получать медсправки «про запас». На это явление обратил внимание даже Президент РФ Владимир Путин, резко раскритиковавший идею «пятитысячных» анализов. Минздрав срочно «дал задний ход», вернув свой же приказ на доработку.