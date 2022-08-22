Нарколога, продвигавшего водительский медосмотр по 5000 рублей, подозревают в мошенничестве

Новость о том, что главный нарколог России Евгений Брюн под самый занавес минувшей недели задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве, стала неожиданным для многих продолжением скандала двухлетней давности. Неожиданным, но совершенно логичным. Напомним, что в 2019 году Минздрав изготовил ведомственный приказ, согласно которому каждый желающий получить или продлить свои «права» россиянин с 1 января 2020 года должен был бы сдавать анализ на наличие в организме вещества под названием CDT — карбогидрат-дефицитный трансферрин.
Обнаружение этой субстанции свидетельствовало бы о регулярном употреблении алкоголя — достаточно одного бокала вина в день. Такой гражданин не мог бы получить «права». И все бы ничего, но стоимость анализа на CDT тогда составляла не менее 5000 рублей. Перспектива платить такие суммы не обрадовала россиян. И в конце 2019 года автомобилисты массово побежали получать медсправки «про запас». На это явление обратил внимание даже Президент РФ Владимир Путин, резко раскритиковавший идею «пятитысячных» анализов. Минздрав срочно «дал задний ход», вернув свой же приказ на доработку.
Когда разразился скандал, в СМИ стали появляться материалы журналистских расследований на тему связей Минздрава, Брюна и анализов CDT. Из них следовало, что герой публикаций приложил руку к созданию фактической монополии: оборудование и материалы для тестирования на CDT в России должны были быть от единственного производителя — французской Sebia. Хотя в мире хватало компаний, выпускающих аналоги. Дело в том, что стараниями Брюна исключительно французское оборудование было признано Минздравом РФ наиболее подходящим для нашего «контингента». Кроме того, расследователи показали явные связи Брюна с компаниями-импортерами продукции Sebia в Россию.
Тогда и г-н Брюн, и фирмы-импортеры подверглись проверкам ФАС и правохранителей. Но те то ли ничего криминального не нашли, то ли нашли, но решили никому не показывать. Зато теперь главного нарколога привлекают по обвинении в мошенничестве с поставками материалов для тестов на CDT вместе с его соратником по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимиром Якушевым. Последний, судя по сообщением СМИ двухлетней давности, был в свое время учредителем ряда компаний-импортеров тестов CDT в Россию. Чем закончится для них эта уголовно-наркотическая история покажет время. На данный момент Брюн сидит под домашним арестом. О текущей судьбе Владимира Якушева точных данных нет.