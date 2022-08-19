Минпромторг рассказал, какие автокомпоненты должны быть локализованы в первую очередь

Как передает ТАСС, в число приоритетных направлений вошла разработка двигателя внутреннего сгорания и его комплектующих, автоматических коробок передач, систем ABS и ESP, подушек и ремней безопасности. Планируется, что объем инвестиций в производство автокомпонентов к 2035 году составит 190 миллиардов рублей.

Кроме того, в этот список включены электродвигатели, топливная аппаратура, элементы подвески, а также лаки и краски, которые используют при производстве автомобилей.

А еще в России намерены разработать специальные стали и сплавы для производства кузовных панелей и силовых элементов конструкции автомобилей. Будут и полимеры, которые применяют при изготовлении топливных баков, а также ткани и материалы для отделки салона.

Как видите, список очень длинный и включает все компоненты, без которых сделать современный автомобиль попросту невозможно. Реализация такого плана потребует колоссальных затрат и времени на организацию производств. Но главное, чтобы выпускаемые компоненты были качественными, иначе попытка создать технологичную" нашемарку" закончится производством «Классики».