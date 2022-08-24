Great Wall запатентовал в России пикап King Kong Poer

Похоже, компания Great Wall решила захватить не только китайский, но и российский рынок пикапов, который, впрочем, сложно назвать рынком, ведь на сегмент приходится всего каких-то 0,7% продаж. С другой стороны, получение патента на внешний вид King Kong Poer отнюдь не гарантирует поступление новинки в шоу-румы. Не исключено, что «поднебесный» автостроитель «застолбил» дизайн грузовичка, что называется, на всякий случай.

Как бы то ни было, документ получен — можно проводить сертификацию и открывать стол заказов. Но что же собой представляет этот автомобиль? Несмотря на то, что «Кинг Конг» является «роскошной» версией Poer, для него разработали собственный кузов. Каркас сохранен, а вот панели и оптика оригинальные. При этом шасси, раму и силовые агрегаты китайцы не трогали.

На домашнем рынке King Kong Poer предлагается в двух модификациях с бензиновым турбомотором на 163 л. с. и наддувным «дизелем» на 190 сил. Коробок передач тоже две: шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат». Покупатель может выбрать и тип привода: задний или жестко подключаемый полный.

Сегодня дилеры Haval (дочерняя марка Great Wall Motors) продают в России два пикапа: GWM Wingle 7 по цене от 3 млн. рублей и, собственно, Poer — за него просят от 3 800 000 целковых. Но спросом китайские грузовички совсем не пользуются: за первые 7 месяцев года они разошлись скромным тиражом в 415 единиц. Впрочем, и это можно считать неплохим результатом, учитывая, что пикапы россиянам совершенно неинтересны.