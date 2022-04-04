Вместо «Крузака»: Great Wall запатентовал в России крутой рамный внедорожник

Тем удивительнее, что Great Wall Motor Tank 800 вдруг получил российский патент: представители марки решили оформить права на внешность этой модели. В который раз повторим, что оформление патентных документых вовсе не означает, что вскоре начнутся продажи «живых» автомобилей…

Но китайские бренды обычно действуют именно по такому сценарию. Сначала патентую дизайн, потом проводят сертификацию, ну, а после этого — запускают производство и открывают продажи. Так что появление «восьмисотого» в российских автосалонах более чем вероятно.

Сейчас, когда США, Евросоюз и Япония запретили экспорт в Россию дорогих автомобилей, именно «поднебесный» премиум может занять место привычных для обеспечнной публики «Лексусов» и «Мерседесов». Ну, а марки из КНР будут только рады стараться, предлагая одну новую модель за другой!

Добавим, что Tank 800 имеет рамную платформу, адаптивную пневмоподвеску, 3-литровый турбомотор (354 л. с.) и 9-ступенчатый «автомат». Салон обещает удивить дорогими материалами и роскошными задними креслами — с электроприводом, вентиляцией, массажером и подставками для ног.