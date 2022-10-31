Автомобили LADA могут получить вместо «автомата» китайские вариаторы или «роботы»

Поскольку прежний поставщик АКП и вариаторов для АВТОВАЗа — компания Jatco — прекратил сотрудничество с отечественным автогигантом, тольяттинцам пришлось искать нового партнера. Выбирая из наиболее «дружественных» стран, остановились на Китае и приступили к изучению вариантов с шести- и восьмиступенчатыми «автоматами» — они были в приоритете над прочими типами трансмиссий.

Теперь же, как стало известно порталу «Дром», концепция поменялась — отныне служба продуктового инжиниринга, напротив, склоняется к вариаторам и «роботам». Почему? Все просто: они дешевле. Разница в цене между традиционной «гидромеханикой» и «преселективом» небольшая, а вот за вариатор китайцы просят почти в два раза меньше. Кроме того, альтернативные КП проще укомпоновать в тесных моторных отсеках Granta и Vesta.

Изначально предполагалось, что вопрос с поставщиком АКП решится к возобновлению производства Vesta, запланированного на март следующего года. Не получается: подобрать коробку к этому моменту волжане точно не успеют. Так что первое время седаны и универсалы флагманского семейства будут выпускаться исключительно в «трехпедальном» исполнении.

Добавим, что вариант с разработкой собственного «автомата» АВТОВАЗ отмел сразу. Ведь на разработку агрегата уйдет не меньше трех-четырех лет, а это слишком долго.