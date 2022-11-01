Простой российского завода Toyota больно ударил по благосостоянию автоконцерна

— Мы понесли ущерб в размере 341 млрд. иен в основном из-за убытков от оценки свопов и затрат на прекращение нашего производства в России. В результате, исключая общее влияние обменных курсов, прибылей и убытков от оценки свопов и других факторов, операционная прибыль снизилась на 830 миллиардов иен в годовом исчислении, — сказано в документе.

Согласно текущему валютному курсу, 341 млрд. иен убытков примерно соответствуют 2,3 млрд. долларов. В отчете также указано, что общая выручка Toyota за два квартала 2022 года составила 17,709 трлн. иен — около 119,5 млрд. долларов. Это на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого финансового года. Несмотря на столь существенный рост, операционная прибыль автопроизводителя упала более чем на треть (на 34,7%) до 1,14 трлн. иен (7,7 млрд. долларов).

Напомним, что потери Renault от ухода из России оцениваются в 2,3 млрд. евро. Из-за выхода с российского рынка Nissan Motor отчитался об убытках на уровне примерно 100 млрд. иен или 686 млн. долларов. А уход из России Mercedes-Benz, согласно оценкам ряда экспертов, нанес немецкому автопроизводителю суммарный финансовый ущерб на уровне около 2 млрд. евро.