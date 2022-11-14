Когда электромобили подешевеют до уровня бензиновых и дизельных машин

Одной из главных причин, почему многие водители все еще не готовы пересаживаться на «зеленые» машины, является их высокая цена в сравнении с сопоставимыми авто, потребляющими бензин и дизель. По некоторым данным, разница в стоимости достигает 20%, что весьма ощутимо. И даже несмотря на всевозможные государственные льготы, «электрички» по-прежнему остаются недоступными — взять, к примеру, тот же Evolute, представленный в России.

Выступая на конференции в Стокгольме, глава шведской марки подчеркнул, что на цены электрических машин сильно влияет стоимость аккумуляторов. Следовательно, прайсы опустятся лишь тогда, когда производители найдут способ сократить расходы на батареи. А это, по мнению г-на Роуэна, случится уже через три года. «Аккумы» станут дешевле и легче. К тому же они смогут обеспечить более высокую дальность хода.

Но каковы реальные шансы, что прогнозы генерального директора Volvo сбудутся? Ничтожны. Ведь не стоит забывать о литиевом кризисе, который начался еще пару лет назад, а сейчас только усиливается. И если проблему не решить, то цены на электрокары — да на все автомобили вообще — напротив, будут еще стремительнее расти. А более подробно об этом — здесь.