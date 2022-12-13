В России снова начались продажи легковых автомобилей Ford

На одном из крупнейших сайтов объявлений о продаже автомобилей появился кроссовер Ford Escape, прибывший в Россию по «серой» схеме. Напомним, что у нас он официально никогда не предлагался, поскольку в линейке присутствовал его брат-близнец Kuga. Пару месяцев назад эта модель обновилась, но дилеры, готовые привезти машину под заказ, пока торгуют лишь дорестайлинговыми SUV — по цене от 3,4 млн. рублей.

Не так давно несколько автосалонов также открыли стол заявок на Ford Mondeo. За автомобили 2022 года выпуска, доставленные из Китая, продавцы просили от 2,7 до 3,1 млн. рублей — в зависимости от модификации и комплектации. Правда, такие машины предлагались с небольшим пробегом: от 3000 до 4000 км.

Тем же, кто желает чего-то более экзотического, возможно, приглянется Ford F−150 Raptor — не совсем легковушка, конечно, но тем не менее. Пикап возит по параллельному импорту один из дилеров Санкт-Петербурга. Полный привод, 450-сильный движок, «автомат», длиннющий список опций. За грузовичок придется выложить аж 9,5 млн. рублей. С другой стороны, за подобную «серую» машину — Toyota Tundra — торговцы просят столько же.