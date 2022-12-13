Старик Хоттабыч и «Автотор»: на завод пришли таинственные китайские инвесторы

Чтобы не казаться персонажем из сказки Лагина «Старик Хоттабыч» и не выглядеть мальчиком, скрывающим лампу Алладина, г-н Алихавнов старается делать вид, что производство автомобилей вспыхнуло не в его кабинете, а на заводе «Автотор». Там сразу три китайца схватились за гаечные ключи и что-то ловко созидают. Нагнетая секретность и масштабируя процветание, губернатор заявил, что «до конца года предприятие планирует выпустить от 1500 до 2000 машин, а производственный план предприятия на 2023 год предусматривает выпуск не менее 50 000 авто и в случае привлечения новых партнеров эта цифра может составить и 100 000».

Понять из его слов параметры партнерства крайне трудно. На сегодня обещаны три китайские производителя, работающие в режиме внезапной секретности. Их силами будет собрано 50 000 чего-то там. Следовательно, чтобы в режиме гостайны удалось смастерить в два раза больше, инвесторов потребуется не три, а шесть.

При этом, по рассекреченным данным, на новой производственной площадке «Автотора» (где прежде были грядки?) заканчивается строительство восьми новых заводов, суммарной стоимостью 5,7 млрд. рублей. Чем конкретно займутся эти производства, кто их строит и откуда деньги — вновь тайна. Но для нас главной тайной остаются не секретные заводы и таинственные инвесторы, а будущие покупатели, мечтающие приобрести очередных «китайцев», причем, скорее всего, на электротяге.