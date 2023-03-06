Назло китайцам: в России создают супердвигатель для тракторов

Не только двигатели

До введения жестких экономических санкций Минский автозавод закупал до 40% агрегатов у западных компаний. Сейчас такой возможности не осталось, а потому белорусское предприятие перешло на ярославские моторы. Аналогичная ситуация и с производством тракторов в соседней республике. Но проблема, как выяснилось, уже решается.

— Сейчас разрабатывается новый двигатель — мощностью 350 л. с. и выше. В ближайшее время агрегат будет адаптирован для тракторов. Соответствующие испытания вот-вот начнутся, — говорит г-н Мясникович.

Необходимо решать вопрос и с топливной аппаратурой — в частности, насосами высокого давления. Но и в этом направлении подвижки уже есть. В прошлом году генеральный директор ЯМЗ Андрей Матюшин во время визита главы региона на одну из производственных площадок рассказал, что при выпуске ТНВД даже высокого класса экологичности предприятие смогло заменить дефицитные иностранные комплектующие, перейдя на российские — в том числе те, что выпускаются в Ярославской области.