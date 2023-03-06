Назло китайцам: в России создают супердвигатель для тракторов

Программа создания «евразийского» двигателя должна запуститься в этом году. На минувшей неделе представители Евразийской экономической комиссии побывали в Ярославской области, где функционируют два ключевых предприятия — Ярославский и Тутаевский моторные заводы. Познакомились с производством, обсудили перспективы.
— К сожалению, у нас получается такая картина. Если емкость рынка двигателей нашего Евразийского экономического союза составляет в денежном выражении порядка одного с лишним миллиарда рублей, то объем производства двигателей на наших предприятиях — около 200 миллионов. То есть всего около 20%, — рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Не только двигатели
До введения жестких экономических санкций Минский автозавод закупал до 40% агрегатов у западных компаний. Сейчас такой возможности не осталось, а потому белорусское предприятие перешло на ярославские моторы. Аналогичная ситуация и с производством тракторов в соседней республике. Но проблема, как выяснилось, уже решается.
— Сейчас разрабатывается новый двигатель — мощностью 350 л. с. и выше. В ближайшее время агрегат будет адаптирован для тракторов. Соответствующие испытания вот-вот начнутся, — говорит г-н Мясникович.
Необходимо решать вопрос и с топливной аппаратурой — в частности, насосами высокого давления. Но и в этом направлении подвижки уже есть. В прошлом году генеральный директор ЯМЗ Андрей Матюшин во время визита главы региона на одну из производственных площадок рассказал, что при выпуске ТНВД даже высокого класса экологичности предприятие смогло заменить дефицитные иностранные комплектующие, перейдя на российские — в том числе те, что выпускаются в Ярославской области.
Большой серьезный конкурент
По задумке, программа создания «евразийского» двигателя должна послужить развитием автомобиле- и тракторостроения, а также отрасли дорожной и сельскохозяйственной техники. Планируется, что производство компонентной базы будущего дизеля наладят в странах ЕАЭС в плотной кооперации с ЯМЗ. А в основу ляжет уже существующая линейка ярославских дизелей.
— Если, например, взять Минский автомобильный завод, то уже существующая линейка, которую производят на Ярославском моторном заводе, полностью удовлетворяет потребности предприятия. Но ее необходимо дополнять — наращивать как мощность агрегатов, так и количество. А новая программа поможет обеспечить технологический суверенитет и заместить выпадающий импорт, — отмечает Мясникович.
Основным конкурентом будущих моторов называются китайские дизели. Отзывы о «поднебесных» двигателях комплементарно лестные. Впрочем, не только о них. Экономическую политику КНР «евразийцы» называют разумной и гибкой: поставляя силовые агрегаты, промышленники из Китая не забывают и о деталях к ним, что также стимулирует спрос: легко не только купить, но и починить.
Качество — во главу угла
Интересно, что программа «евразийского» дизеля предполагает не только совершенствование текущих моделей и наращивание объемом выпуска, но и создание принципиально нового силового агрегата. Опираться будут на наработки ЯМЗ, который в прошлом году презентовал и внедрил двигатель повышенной мощности для тракторов и комбайнов. Но подробностей пока, увы, нет. Единственное, что говорят представители Евразийской комиссии: «моторы должны быть высококонкурентными — и по техническим характеристикам, и по экологическим нормам, и, конечно, по стоимости».
Однако прежде, чем программу запустить, ее должны одобрить на правительственном уровне. Сомнений в том, что задуманное получится, у коллегии нет — все-таки опыт в дизелестроительной отрасли огромный.
Другое дело, что на одном лишь опыте конкурентный и качественный продукт не сделаешь. Власти это понимают, а потому машиностроительным предприятиям, которые будут участвовать в проекте, обещают хорошие льготы. Возможные механизмы поддержки называются разные — и субсидирование банковских процентных ставок, и прямая денежная поддержка. Хотя обещать, как известно, не значит жениться…