Почему грамотные водители обязательно моют двигатель перед заменой масла

Среди автовладельцев, самостоятельно меняющих моторное масло, немало и таких, кто в принципе не знает, зачем нужно промывать силовой агрегат. Между тем, специалисты уверенно утверждают, что промывка двигателя — необходимый этап процесса замены лубриканта. Почему это важно в техническом плане и как данная операция может повлиять на состояние автомобиля? Тут есть несколько серьезных аспектов, на которые стоит обратить внимание.
Начнем с того неоспоримого факта, что сама по себе замена моторного масла является важной частью технического обслуживания автомобиля. Она помогает обеспечить бесперебойную и надежную работу агрегата, а также продлить срок его службы. А вот для того, чтобы замена смазки была эффективной и не создавала проблем при последующей эксплуатации движка, как раз и необходима его промывка. Если говорить более точно, то в данном случае речь идет о превентивной чистящей обработке деталей, включенных в контур системы смазки. Почему же это так важно?
Отметим, что цвет отработавшего свой ресурс масла всегда «чернее» (фото выше), чем у свежезалитого, так как содержит в своем составе грязь и продукты износа. Они со временем скапливаются внутри, в том числе и на поверхностях деталей мотора, снижая тем самым производительность силового агрегата.
Добавление же специального моющего средства в систему дает возможность растворить и удалить большинство вредных загрязнений. Это нужно для того, чтобы исключить их смешивание со свежим моторным маслом. Такой подход позволяет в дальнейшем гарантированно обеспечить смазке и двигателю те свойства и характеристики, что заложены производителем.
Кроме того, промывка двигателя также помогает удалить отложения внутри отдельных узлов. Таких, например, как поршни и клапаны, которые могут стать причиной плохой работы агрегата или даже его повреждения. Поэтому для большинства технически подкованных водителей дилемма — чистить или не чистить мотор при замене масла — никогда не возникает. Тем более, что сегодня в продаже присутствует масса самых разнообразных промывочных препаратов. Среди них наиболее популярны средства быстрого действия, так называемые пятиминутки.
Правда, как показывают результаты тестирования, проведенные экспертами портала «АвтоВзгляд», по своей эффективности подобная автохимия может довольно сильно различаться. Впрочем, вы точно не ошибетесь в выборе, если воспользуетесь профессиональными составами. Скажеи, новым средством для промывки двигателя серии RW−30 от ReinWell, разработанным в России по немецкой рецептуре.
По оценкам специалистов, проверявших этот продукт в действии, его в полной мере можно позиционировать как автохимию последнего поколения, изготовленную по современным европейским стандартам. Напомним, что их нормативы выводят на первое место не только эффективность конкретного препарата, но и его безопасность для деталей мотора.
В частности, промывка RW−30 от ReinWell, помимо всего прочего, включает в себя особые присадки, содержащие кальций. Этот химический элемент как раз и является ключевым компонентом, усиливающим моющие свойства препарата. Кроме того, в состав продукта также входят цинк и фосфор, помогающие промывке эффективно противодействовать возникновению задиров металла. Данное качество, как следствие, при последующей эксплуатации заметно снижает износ сопрягающихся деталей двигателя.