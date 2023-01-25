Почему грамотные водители обязательно моют двигатель перед заменой масла

Среди автовладельцев, самостоятельно меняющих моторное масло, немало и таких, кто в принципе не знает, зачем нужно промывать силовой агрегат. Между тем, специалисты уверенно утверждают, что промывка двигателя — необходимый этап процесса замены лубриканта. Почему это важно в техническом плане и как данная операция может повлиять на состояние автомобиля? Тут есть несколько серьезных аспектов, на которые стоит обратить внимание.

Начнем с того неоспоримого факта, что сама по себе замена моторного масла является важной частью технического обслуживания автомобиля. Она помогает обеспечить бесперебойную и надежную работу агрегата, а также продлить срок его службы. А вот для того, чтобы замена смазки была эффективной и не создавала проблем при последующей эксплуатации движка, как раз и необходима его промывка. Если говорить более точно, то в данном случае речь идет о превентивной чистящей обработке деталей, включенных в контур системы смазки. Почему же это так важно?