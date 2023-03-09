Грузинская весна: чем грозит российскому авторынку очередной «майдан» в Тбилиси

Международный женский день в этом году наиболее оригинально и ярко отметили в Грузии. Вечером и в ночь на 9-е марта тысячи мирных протестующих «мирно» окружали здание местного парламента, «мирно» кидались камнями и фаерами в окна и полицию, а потом «мирно» разбежались от спецназовских резиновых пуль и слезоточивого газа. Формально весь этот «мирный дурдом» случился из-за принятия грузинским парламентом в первом чтении местного варианта закона об иноагентах — как в США или России.

Злые же политологические языки утверждают, что истинная подоплека тут иная. Мол, нынешняя грузинская власть как-то слишком отстраненно себя ведет в геополитике. Заняли, понимаешь, фактически нейтральную позицию в украинском вопросе. И не спешат бездумно присоединяться к евроатлантической русофобии — как это сделали наслаждающиеся своим комплексом национальной неполноценности прибалты.

В общем, есть у происходящего сейчас в Грузии и такое объяснение: «майдан ради смены власти на прозападную и активно антироссийскую». Как бы то ни было, но утром 9 марта тамошние власти, изрядно офонарев от энергетики ночного «движа», официально отозвали ставший триггером для этой коллизии законопроект об иноагентах. Уличные лидеры одержали чистую победу. А по опыту того же укромайдана известно, что у протестных политиков аппетит всегда приходит во время еды.