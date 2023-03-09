Грузинская весна: чем грозит российскому авторынку очередной «майдан» в Тбилиси

Международный женский день в этом году наиболее оригинально и ярко отметили в Грузии. Вечером и в ночь на 9-е марта тысячи мирных протестующих «мирно» окружали здание местного парламента, «мирно» кидались камнями и фаерами в окна и полицию, а потом «мирно» разбежались от спецназовских резиновых пуль и слезоточивого газа. Формально весь этот «мирный дурдом» случился из-за принятия грузинским парламентом в первом чтении местного варианта закона об иноагентах — как в США или России.
Злые же политологические языки утверждают, что истинная подоплека тут иная. Мол, нынешняя грузинская власть как-то слишком отстраненно себя ведет в геополитике. Заняли, понимаешь, фактически нейтральную позицию в украинском вопросе. И не спешат бездумно присоединяться к евроатлантической русофобии — как это сделали наслаждающиеся своим комплексом национальной неполноценности прибалты.
В общем, есть у происходящего сейчас в Грузии и такое объяснение: «майдан ради смены власти на прозападную и активно антироссийскую». Как бы то ни было, но утром 9 марта тамошние власти, изрядно офонарев от энергетики ночного «движа», официально отозвали ставший триггером для этой коллизии законопроект об иноагентах. Уличные лидеры одержали чистую победу. А по опыту того же укромайдана известно, что у протестных политиков аппетит всегда приходит во время еды.
Почувствовав силу, они теперь обязательно постараются смести уже всю нынешнюю грузинскую власть целиком. На замену которой могут прийти лишь любители «евроинтеграции» и прочее злобно-антироссийское ЛГБТ. После этого колея событий проляжет в единственно возможном направлении — в русле сворачивания всех, включая экономические, отношений Грузии с Россией. Пусть и даже в ущерб местной экономике.
Сейчас через Сакартвело в нашу страну широчайшей рекой течет поток параллельного импорта. От всякого рода запчастей до автомобилей. Через грузинские порты этого добра переваливается действительно много. И есть очень большая вероятность, что в ближайшее время с этим будет покончено. Кроме того уже в мае в Турции президентом вполне может стать сторонник прозападного курса.
После чего в кавказско-черноморском регионе для нас будет сооружен столь же жесткий «железный занавес», что и в Прибалтике. Что сделает для России уже окончательно безальтернативной ориентацию на Китай (и еще чуть-чуть — на Иран). В том числе и в автомобильной сфере. Это позволит китайцам фактически монопольно рулить отечественной автомобильной отраслью. Поскольку даже АВТОВАЗ наглухо зависит от поставок автокомпонентов из Поднебесной. Таким образом очередная «грузинская весна» обернется на российской почве очередными «китайскими всходами».