На попе ровно: всемирное падение цен на машины обойдет Россию стороной

Помните как несколько последних лет все — от специализированных отраслевых СМИ до праздноболтающих блогеров — «обсасывали» темы дефицита автомобильной электроники, проблемы с поставками комплектующих, вызванные повсеместными коронавирусными локдаунами? Как все с умным видом констатировали проблемы с выпуском автомобилей, недостаток их предложения на рынке и прочее?

В России в связи с этим, если кто не помнит, в 2020—2021 годах под соусом недопоставок ТС из-за рубежа местные автодилеры взвинтили розничные цены практически на все модели авто. Но теперь этот рыночный «маятник», по крайней мере за границами России, явственно качнулся в противоположном направлении.

По мнению аналитиков одного из крупнейших швейцарских финансовых холдингов UBS, производство автомобилей в мире в 2023 году достигнет 85,8 млн. единиц. Это примерно на 6% выше уровня ожидаемого спроса на ТС в мире. То есть за год автопром произведет примерно на 5 млн. автомобилей больше, чем смогут приобрести потребители. Воздействие этого феномена уже ощутили на себе китайцы.