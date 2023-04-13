Дешевых машин не будет: все о параллельном импорте и жадности дилеров

— Никто не может ответить на вопрос, сколько реально в России продается «параллельных» машин — назвать конкретную цифру, скажем, за прошлый год или за первые месяцы текущего. Может, у Вас есть эти данные?

— Конкретные цифры не называются потому, что отследить количество машин, ввезенных по параллельному импорту, сложно. Хотя бы по той причине, что большинство автомобилей поступает к нам из Казахстана и Армении, где они проходят так называемую таможенную очистку. Однако приблизительное понимание получить можно: на машины, прибывшие по «параллельной» схеме, оформляют заключения на ввоз единичного транспортного средства. Так что, зная, сколько таких заключений выдано, а эта информация есть в открытых базах данных, можно примерно посчитать количество импортированных авто.

— Так или иначе, объемы растут. И если раньше «всерую» к нам ввозились единичные автомобили, то теперь крупные дилеры импортируют целые партии, насчитывающие до 1000 машин. Неужели наблюдается такой высокий покупательский спрос, учитывая довольно высокие цены на «параллельные» авто?

— Да, спрос действительно есть. Ведь многие автопроизводители — такие, как Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и другие — ушли с российского рынка, и кому-то нужно занимать их места. Отчасти их заменяют китайцы, но полного замещения пока не произошло. А вообще дело тут не столько в высоком потребительском спросе, сколько в послаблениях в части сертификации. Сейчас подтверждать соответствие автомобиля требованиям технического регламента можно в упрощенном порядке, и многочисленные импортеры стараются максимально использовать открывшиеся перед ними возможности.