Эпичный провал для обеих сторон: как Volkswagen попрощался с Россией

То, что Volkswagen продал все свои российские активы дилерской компании «Авилон» за 125 млн. евро, стало известно от пронырливых инсайдеров уже в апреле нынешнего года. Эта сумма была получена немцами за автомобильный завод мощностью 225 000 автомобилей в год и завод двигателей, способный производить до 150 000 агрегатов. Теперь объем выплат подтвердил официально и сам концерн.
Заводы по цене футболиста
Если вдуматься, то цена сделки невероятна — в смысле, на удивление мизерна. По самым грубым оценкам она соответствует недельной прибыли группы компаний «Авилон» в 2021 году. Да, для любителей футбола добавим: примерно столько заплатил мадридский «Реал» за Джуда Беллингема, полузащитника дортмундской «Боруссии».
Те, кто немного знаком с автомобильным рынком, могут возразить, что были и куда более странные соглашения. Nissan продал свое предприятие вообще за один евро, за тот же еврик Mazda скинула свою долю в акциях завода во Владивостоке. Renault и Mercedes-Benz сдали активы за один рубль. Однако тут есть важное но: все они оговорили опцион об обратном выкупе производств в течение нескольких лет.
«Фольксвагену» за полученные жалкие гроши пришлось отказаться от опциона и выметаться за российский порог без права вернуться обратно на льготных условиях. Он безвозвратно потерял все те немалые инвестиции, которые были сделаны им в течение предыдущих 15 лет. А там речь велась о куда более внушительных суммах. Еще в 2019 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал ТАСС: «В целом Volkswagen вложил уже в российскую экономику более €2 млрд. и планирует дополнительно нарастить объем инвестиций — еще около 20 млрд. рублей как минимум».
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Еще одна «ливерная колбаса»?
Невероятно, что гордый тевтонский дух удовольствовался столь жалкой подачкой, больше смахивающей на формальное оскорбление. Хотя руководство концерна могло подхватить заразу толерантности от канцлера Германии — ведь «обиженную ливерную колбасу» второй год подвергают унижениям все, кому не лень.
Ходили слухи, что откровенно невыгодное соглашение было подписано только потому, что руководство Volkswagen опасалось многомиллиардных исков со стороны «Группы ГАЗ», поданных из-за прекращения контрактной сборки автомобилей в Нижнем Новгороде. Российским активам VW грозил арест и последующая конфискация. Однако сомнительно, что именно это стало побудительным мотивом для заключения договора. По которому «Авилон» приобрел производственные площадки по цене в 10 с лишним раз ниже их реальной стоимости.
Международными экспертами выдвигалось и другое объяснение. Финансовый директор концерна Арно Антлиц сообщил, что в первом полугодии Volkswagen уже столкнулся с падением продаж в Китае, и основные трудности еще впереди. Поэтому тревожная ситуация в Поднебесной, требующая дополнительных крупных вложений, оттеснила на второй план российские проблемы. Естественно, наш и китайский рынки по объему и значимости сравнивать несерьезно.
Гешефтом не пахнет
Если один проигрывает, то другой, стало быть, выигрывает? В принципе так, но не всегда. Volkswagen оказался в пролете, но и российская сторона не поимела гешефта. Поскольку другие зарубежные производители получили за свои активы разве что добрые напутственные слова, то и немцам можно было заплатить гораздо меньше, поскольку деваться-то им было некуда.
И потом — оставленное нам оборудование имело цену разве что для самого Volkswagen, но никак не для «Авилона», который получил за свои деньги линии, заточенные на сборку автомобилей VW и Skoda и ни на что более не способные. Поскольку на возврат именно этих моделей надежды нет, то оборудование придется, скорее всего, демонтировать и устанавливать новое, когда объявится реальный партнер — не иначе, как очередной китайский бренд. Отдать 125 лямов евробаксов за фундамент, стены и крышу заводских корпусов — не самая выгодная сделка.
Вот такое интересное соглашение заключили между собой Volkswagen и «Авилон», и оба оказались в результате у разбитого корыта.