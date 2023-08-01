Эпичный провал для обеих сторон: как Volkswagen попрощался с Россией

То, что Volkswagen продал все свои российские активы дилерской компании «Авилон» за 125 млн. евро, стало известно от пронырливых инсайдеров уже в апреле нынешнего года. Эта сумма была получена немцами за автомобильный завод мощностью 225 000 автомобилей в год и завод двигателей, способный производить до 150 000 агрегатов. Теперь объем выплат подтвердил официально и сам концерн.

Заводы по цене футболиста

Если вдуматься, то цена сделки невероятна — в смысле, на удивление мизерна. По самым грубым оценкам она соответствует недельной прибыли группы компаний «Авилон» в 2021 году. Да, для любителей футбола добавим: примерно столько заплатил мадридский «Реал» за Джуда Беллингема, полузащитника дортмундской «Боруссии».

Те, кто немного знаком с автомобильным рынком, могут возразить, что были и куда более странные соглашения. Nissan продал свое предприятие вообще за один евро, за тот же еврик Mazda скинула свою долю в акциях завода во Владивостоке. Renault и Mercedes-Benz сдали активы за один рубль. Однако тут есть важное но: все они оговорили опцион об обратном выкупе производств в течение нескольких лет.