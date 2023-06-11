Как в сервисе обманывают клиентов при замене масла

Начнем с того, что нередко лубрикант в автомастерских не меняют вообще. А чтобы создать видимость работы, тщательно протирают фильтр. Могут еще и заливную горловину обмазать. Мол, при заливке немного пролилось. Способ отлично работает с автоледи, которым мужья купили кроссоверы с дизельными моторами. Ведь в таких агрегатах смазка темнеет почти мгновенно. Да и не станет женщина лишний раз открывать капот и вынимать щуп.
Другой способ еще более прост — обман при подсчете всех сделанных работ. Мастера округляют количество залитого расходника. Конечно же, в свою пользу. Например, заправочный объем силового агрегата составляет 4,25 л. А заплатите вы как за пять. И далеко не факт, что вам отдадут остаток в банке.
Могут сделать и более элегантно — залить «жижу» подешевле. Ведь все сервисы покупают ее в 200-литровых бочках, которые обычно хранят на складе. Потому их и не видно в сервисных зонах.
Водитель точно не поймет, что в моторе его машины оказалось не то, что он просил. Скажем, Mobil, вам подменили отечественным «Лукойлом». Но у него та же вязкость и те же допуски производителя. То есть автовладелец абсолютно ничего не почувствует. Да и с самим силовым агрегатом вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы, ведь наши тоже научились делать неплохой продукт. Однако надо учитывать разницу в цене. Гражданин думает, что заплатил за «фирму», а реально в двигателе плещется не то, что надо. Разницу сервис положит себе в карман.
Наконец, еще одни хитрый ход. На многих «железных конях» масло обновляют методом откачки через отверстие щупа. Для этого используют специальную установку. Вот только полностью его могут и не откачать. Специально. Потом заливают новое и все готово. Таким образом, экономится время и сам расходник. Да и водитель ничего не подозревает. Однако мотору от этого плохо, ведь часть отработки остается внутри. Со временем это приводит к износу деталей и деградации лубриканта.