Как в сервисе обманывают клиентов при замене масла

Начнем с того, что нередко лубрикант в автомастерских не меняют вообще. А чтобы создать видимость работы, тщательно протирают фильтр. Могут еще и заливную горловину обмазать. Мол, при заливке немного пролилось. Способ отлично работает с автоледи, которым мужья купили кроссоверы с дизельными моторами. Ведь в таких агрегатах смазка темнеет почти мгновенно. Да и не станет женщина лишний раз открывать капот и вынимать щуп.

Другой способ еще более прост — обман при подсчете всех сделанных работ. Мастера округляют количество залитого расходника. Конечно же, в свою пользу. Например, заправочный объем силового агрегата составляет 4,25 л. А заплатите вы как за пять. И далеко не факт, что вам отдадут остаток в банке.

Могут сделать и более элегантно — залить «жижу» подешевле. Ведь все сервисы покупают ее в 200-литровых бочках, которые обычно хранят на складе. Потому их и не видно в сервисных зонах.