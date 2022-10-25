Жулики нашли безотказный способ незаметно скручивать пробег автомобиля

Цены: 20 000 — 30 000 рублей за девайс в зависимости от марки и модели легковушки, для которой предназначена обманка. Эта штуковина выглядит как жгут проводов с двумя разъемами на концах и коробочкой с «мозгами», присоединенной к одному из них. Ничего сложного в установке такого «жучка» нет. Любой электрик СТО снимет панель приборов автомобиля, отключит ее от штатной CAN-шины, а затем подключит обратно — но уже через наш «фильтр пробега». И поставит панель на место.

У автовладельца после этого появляется возможность в любое время останавливать и запускать вновь одометр — с помощью штатных кнопок в салоне авто. Например, на панели управления круиз-контролем или регулятором громкости аудиосистемы на руле. Когда приборчик выключен, одометр и все прочие электронные блоки в машине исправно отсчитывают километры. А когда работает — думают, что легковушка стоит на месте.

Решение вполне элегантное и удобное для автовладельца, заранее задумавшего обмануть будущего покупателя своего авто. Главное для него — демонтировать «жучка» перед продажей. Печально, но в этом случае следующий хозяин машины даже при желании не сможет «поймать за руку» обманщика-продавца.