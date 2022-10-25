Жулики нашли безотказный способ незаметно скручивать пробег автомобиля

Каждый автомобилист знает, что чем меньше пробег «бэушки», тем выгоднее ее можно продать на вторичном рынке. Но сегодня электроника многих свежих моделей вообще не поддается «скрутке» благодаря усилиям автопроизводителей. Эта тенденция стала приобретать настоящую массовость примерно с 2017 года. Казалось бы: эпоха мастеров «махинаций» с пробегом неуклонно движется к закату. Но, как выясняется, традиции мухлежа с одометрами легковушек так просто отмирать не намерены.
Оказывается, даже самую навороченную электронику современных иномарок все равно можно обмануть. Просто для этого уже недостаточно разово посетить «специалиста» соответствующего полукриминального профиля. Сейчас нечестному автовладельцу приходится заниматься этим делом самому и прямо в процессе ежедневной эксплуатации ТС. При этом его финансовые затраты сопоставимы с размером оплаты услуг профессионального «скручивальщика», ну а эффект — тем же. Для этого приобретается специальное устройство. Оно может называться по-разному: speed filter, «фильтр пробега», «стоп-фильтр», «стоп-пробег», «прибор для остановки пробега» или иным подобным образом.
Цены: 20 000 — 30 000 рублей за девайс в зависимости от марки и модели легковушки, для которой предназначена обманка. Эта штуковина выглядит как жгут проводов с двумя разъемами на концах и коробочкой с «мозгами», присоединенной к одному из них. Ничего сложного в установке такого «жучка» нет. Любой электрик СТО снимет панель приборов автомобиля, отключит ее от штатной CAN-шины, а затем подключит обратно — но уже через наш «фильтр пробега». И поставит панель на место.
У автовладельца после этого появляется возможность в любое время останавливать и запускать вновь одометр — с помощью штатных кнопок в салоне авто. Например, на панели управления круиз-контролем или регулятором громкости аудиосистемы на руле. Когда приборчик выключен, одометр и все прочие электронные блоки в машине исправно отсчитывают километры. А когда работает — думают, что легковушка стоит на месте.
Решение вполне элегантное и удобное для автовладельца, заранее задумавшего обмануть будущего покупателя своего авто. Главное для него — демонтировать «жучка» перед продажей. Печально, но в этом случае следующий хозяин машины даже при желании не сможет «поймать за руку» обманщика-продавца.