Жулики придумали неожиданно коварный способ «развода» автомобилистов на дороге

Бандиты действуют примерно следующим образом. Все происходит, как правило, в заторе: либо в вялотекущей «пробке» на магистрали, либо перед светофором. Обычно со стороны подставщиков действуют две машины. Выбрав автомобиль жертвы, «вспомогательная» легковушка бандитов всеми правдами и неправдами встраивается в полосу непосредственно перед капотом будущего объекта «развода». После этого она пропускает перед собой в ту же полосу основную «боевую машину».
Это, как правило, авто премиального класса, но уже далеко не новое. После этого «машина поддержки» при первом же удобном случае уходит в сторону, и перед глазами объекта «развода» оказывается корма «боевого» транспорта мошенников. Далее, улучив момент, когда авто жертвы случайно сократило до минимума дистанцию до багажника ТС вымогателей, жулик, сидящий за ее рулем, резко дергает рычаг ручного тормоза. Его машина «встает колом», но при этом у нее не загораются стоп-сигналы. Чаще всего водитель-жертва, привыкший ориентироваться в первую очередь по «стопарям» впередиидущего, не успевает среагировать. И его авто, пусть и на уже малой скорости, но въезжает в задний бампер транспорта автоподставщиков.
Из-за руля вылезает интеллигентного вида дедок (основной жулик) и начинает эмоционально причитать над разбитым задним бампером. Основная цель — как следует надавить на жалость и совесть жертвы. Версии у «пенсионера» могут быть разные. Например: дед уже не работает, денег особо нет, ОСАГО он не купил и теперь страшно боится, что не получит выплат по обязательной страховке. А если получит, то этого все равно не хватит на ремонт дорогого бампера. Иногда применяется легенда о том, что старичок еле нашел покупателя на свою машину и теперь тот, скорее всего, откажется от сделки, если не сделать скидку на приведение бампера в идеальное состояние. И стоить это будет много десятков тысяч рублей.
Чаще всего, вместе со «страдающим пенсионером»-подставщиком в машине едет, как минимум, один гражданин помоложе — самого злодейского вида мужик, а чаще два таких дядьки. Они играют роль «родственников» «пенсионера» и в процессе вымогательства создают агрессивный фон, воздействующий на жертву «развода». В результате такого комплексного психологического воздействия, «клиента», с одной стороны, гложет совесть, а с другой — страх за свою безопасность. В результате — он платит.
Согласно второму сценарию «развода», бандитского вида попутчики «пенсионера» играют роль покупателей «разбитой» машины и тоже агрессивно «давят» на жертву. В обоих случаях «улов» жуликов с одной «подставы» может колебаться в пределах 10 000—50 000 рублей и даже больше — в зависимости от психологической податливости жертвы. Обезопасить себя от подобного «развода» вполне по силам любому. Допустим, вы заметили характерные перестроения машин перед собой или обнаружили, что на бампере и задней части кузова впередиидущего авто имеется масса повреждений явно от разных ДТП. Вам следует немедленно перестроиться в соседний ряд или резко увеличить дистанцию до подозрительной машины, сбросив скорость.
Если она не уезжает вдаль, а тоже замедляется, продолжая «прижиматься» к вашей, — остановитесь, включите «аварийку» и стойте на месте до тех пор, пока «автоподставщики» не поймут, что им с вами ничего не «светит». Ну, а если уж вы въехали в их авто, то оставайтесь тверды и спокойны. Не соглашайтесь ни на какие расчеты на месте ДТП, звоните в полицию, вызывайте ГИБДД и при этом сообщите, что у вас вымогают деньги. Узнав о такого рода заявлении, злодеи, скорее всего, предпочтут скрыться. Поэтому не забудьте зафиксировать госномер их автомобиля: вдруг он окажется настоящим, и его владельца теоретически смогут потом привлечь к ответственности если и не за аферу, то хотя бы за отъезд с места ДТП.