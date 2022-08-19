Жулики придумали неожиданно коварный способ «развода» автомобилистов на дороге

Бандиты действуют примерно следующим образом. Все происходит, как правило, в заторе: либо в вялотекущей «пробке» на магистрали, либо перед светофором. Обычно со стороны подставщиков действуют две машины. Выбрав автомобиль жертвы, «вспомогательная» легковушка бандитов всеми правдами и неправдами встраивается в полосу непосредственно перед капотом будущего объекта «развода». После этого она пропускает перед собой в ту же полосу основную «боевую машину».

Это, как правило, авто премиального класса, но уже далеко не новое. После этого «машина поддержки» при первом же удобном случае уходит в сторону, и перед глазами объекта «развода» оказывается корма «боевого» транспорта мошенников. Далее, улучив момент, когда авто жертвы случайно сократило до минимума дистанцию до багажника ТС вымогателей, жулик, сидящий за ее рулем, резко дергает рычаг ручного тормоза. Его машина «встает колом», но при этом у нее не загораются стоп-сигналы. Чаще всего водитель-жертва, привыкший ориентироваться в первую очередь по «стопарям» впередиидущего, не успевает среагировать. И его авто, пусть и на уже малой скорости, но въезжает в задний бампер транспорта автоподставщиков.