Новые автомобильные марки, которые скоро появятся в России

Автопроизводители из КНР продолжают ускоренными темпами поставлять нам свои поделки в различных сегментах. Причем многие из вновь прибывших марок доселе нам не были известны. Что ж, самое время познакомиться. Тем более, что на подходе очередная партия новоиспеченных брендов. О них, собственно, и поговорим.

Avatr

Справедливости ради упоминать про штучные тиражи всевозможных «китайцев», попадающих к нам по каналам «серого» импорта, все больше напоминающего «грязный», мы с вашего позволения не будем. Лучше затронем марки, которые готовятся приехать в Россию официальным путем.

И, пожалуй, самой любопытной из них станет Avatr — бренд, созданный Changan совместно с Huawei. В рекламе ни одна из компаний давно не нуждается, а вот продукция, которую они выпускают, внимания заслуживает еще какого.