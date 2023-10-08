Новые автомобильные марки, которые скоро появятся в России

Автопроизводители из КНР продолжают ускоренными темпами поставлять нам свои поделки в различных сегментах. Причем многие из вновь прибывших марок доселе нам не были известны. Что ж, самое время познакомиться. Тем более, что на подходе очередная партия новоиспеченных брендов. О них, собственно, и поговорим.
Avatr
Справедливости ради упоминать про штучные тиражи всевозможных «китайцев», попадающих к нам по каналам «серого» импорта, все больше напоминающего «грязный», мы с вашего позволения не будем. Лучше затронем марки, которые готовятся приехать в Россию официальным путем.
И, пожалуй, самой любопытной из них станет Avatr — бренд, созданный Changan совместно с Huawei. В рекламе ни одна из компаний давно не нуждается, а вот продукция, которую они выпускают, внимания заслуживает еще какого.
Если про космический электрокроссовер Avatr 11 русский человек уже наслышан, ибо машинка получилась невероятно крутой по дизайну и сумасшедшей в опционе, то вот недавняя новинка с литерой 12 пока нашему брату неизвестна.
Между тем, кросс-купе буквально сразило наповал гостей минувшего Мюнхенского автосалона, где модель оказалась едва ли не главным «гвоздем» автошоу. И не только благодаря тому, что «инопланетный» фастбэк оборудован 35,4-дюймовым панорамным дисплеем с поддержкой формата 4К, «концертным залом» с 27 динамикам и 578-сильной электрической установкой.
Модель переплюнула по эргономике, убранству и опциону даже самых крутых грандов мировой автоиндустрии, полноправно навязавших миру понятие luxury. Вскоре эта новинка появится у нас. Даже страшно представить, сколько же она будет стоить. Впрочем, обитателей Рублевки сей вопрос не интересует.
Qiyuan
А представители бренда Qiyuan, суббренд того самого Changan, пригрозили за два ближайших года раскидать по миру не менее 400 000 автомобилей. Причем гибридных и электрических. Модельный ряд включает в себя три линейки: А, Q и E0 — что бы это ни значило.
Первопроходцем стал модный лифтбэк А07, представленный в гибридной и электрической модификациях. Запас хода — в зависимости от версии — от 515 до 700 километров.
А до конца 2023 года портфель марки пополнят еще несколько моделей: перелициованный Changan Uni-V, получивший гибридный мотор и название А05, седан Lamore со смешанной силовой установкой под именем А06, а также «гибридизированный» кроссовер CS55 Plus с литерой Q05. Все они готовы взять курс на российский рынок.
Deepal
А как вам понравятся модели «свежевыжатого» бренда Deepal? Тоже, кстати, «зеленого», но ориентированного на массового потребителя. Под этой маркой в КНР выпускают EV в виде кроссовера S7, который нарекли последним «убийцей» Tesla, а также лифтбэк SL03 –футуристичный, технологичный и местами специфичный «электровоз». Ну вот зачем нужно было встраивать в подфарники модели самый настоящий светофор?
Понятное дело: гламура ради и «понтов» для. Увидел на бампере «идущего человечка» — можно переходить дорогу. Но если кроме шуток, то в обозримом будущем электрокары будут подключены к единой транспортной инфраструктуре, став полноценными мобильными участниками целой экосистемы.
До России такие технологии доберутся еще нескоро, но сами машины уже «собирают чемоданы». Во всяком случае, вопрос вывода линейки Deepal на наш рынок в КНР вовсю обсуждается.