7 новейших кроссоверов для российского рынка

Фото globallookpress.com
По итогам девяти месяцев 2023 года в России реализовано немногим больше 717 000 легковушек, что на 51% больше, чем годом ранее. А за первый осенний месяц новых владельцев нашли 110 000 машин. Причем, как не сложно догадаться, основную кассу рынку делают изделия АВТОВАЗа, а активно помогают им китайские товарищи, которые выкатывают свои новинки чуть ли не ежемесячно.
Руслан Черный

Судите сами: с января 2023 года из Китая к нам завезли почти 500 000 автомобилей. В денежном эквиваленте — это около шести миллиардов «зеленых». Скажем больше: Россия в настоящий момент — самый крупный рынок по импорту «поднебесных» моделей на планете! И их доля будет только расти.

Да, ребят из КНР уже ничего не остановит — ни санкции, ни качели курсов валют, ни даже посредственное качество сборки своей продукции. Так что нравится вам это или нет, а ездить мы будем исключительно на LADA да «китайцах». Кстати, а что же интересненького нам приготовили азиаты в разгар осени?

Ожидаемо вновь случился кроссоверный «бум», в ответе за который сразу несколько автомобильных брендов из КНР. Итак, по порядку. И начнем, пожалуй, с Geely — бренда, представившего нам обновленный кроссовер Geely Coolray. Представители компании называют паркетник новым поколением, однако на самом деле модель лишь претерпела рестайлинг.

  • Geely Coolray.
    Фото производителя.
  • Belgee X50.
    Фото производителя.

Хотя, надо признать, довольно ощутимый. Во-первых, «Кулрей» прибавил в габаритах, во-вторых, сменил дизайн, а в-третьих, улучшил эргономику и оформление салона. Ценник за модернизацию — 2 600 000 рублей.

Впрочем, для тех, кто не успел купить дореформенный Coolray, найдется не менее «джилишный» Belgee X50, который поступает к нам прямиком с завода «БелДжи» в Белоруссии. Кроме новых шильдиков в машине ничего не поменялась. Зато радует цена — от 2 050 000 рублей с учетом действия специальных маркетинговых программ.

«Моторинвест», взявший на себя дистрибуцию легковушек Dongfeng, представил старый новый кроссовер DFM 580, который отличается семиместным салоном и единственной люксовой комплектацией. В остальном автомобиль остался прежним. Если не брать во внимание выросший прайс, который отныне составляет 2 750 000 рублей.

  • DFM 580.
    Фото производителя.
  • Haima 8S.
    Фото производителя.

Едем дальше. Многие наверняка уже забыли о существовании бренда Haima, некогда торговавшего в России пародиями на японскую Mazda. Пора вспоминать. Тем более, что за годы отсутствия в России марка научилась делать самобытные автомобили, и ярким тому примером стал новый кроссовер с литерой 8S. Это паркетник, играющий на одном поле с Atlas Pro от Geely и Tiggo 7 Pro от Chery. Отрадно, что за неприличные 3 200 000 продавцы предложат машину с вполне вменяемым мотором, выдающим аж 195 л. с.

На пару сотен тысяч дешевле окажется новый кроссовер Jetour X70 Plus, который щеголяет тремя рядами кресел и «турбо» о 190 «жеребцах». Во столько же обойдется первый в линейке ранее неведомого нам бренда Jaecoo кроссовер с индексом J7. Пусть мотор тут будет на четыре «лошадки» слабее, зато в арсенале найдется умная система полного привода, созданная по лекалам Land Rover и предоставляющая водителю выбор из целых семи режимов движения.

  • Jetour X70 Plus;
    Фото портала "АвтоВзгляд".
  • BAIC X55.
    Фото производителя.

Наконец, за 2 755 000 можно купить новый кроссовер BAIC X55, построенный на мощностях калининградского «Автотора». Автомобиль в модном форм-факторе купе с кучей всевозможных опций комфорта и систем безопасности. Что ж, времена изменились: раньше завод выпускал немецкие BMW да корейские Hyundai и Kia, а теперь вот BAIC.

Впрочем, хватит лирики: берите, что дают…

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6 октября 2023
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