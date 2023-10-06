7 новейших кроссоверов для российского рынка

Судите сами: с января 2023 года из Китая к нам завезли почти 500 000 автомобилей. В денежном эквиваленте — это около шести миллиардов «зеленых». Скажем больше: Россия в настоящий момент — самый крупный рынок по импорту «поднебесных» моделей на планете! И их доля будет только расти.
Да, ребят из КНР уже ничего не остановит — ни санкции, ни качели курсов валют, ни даже посредственное качество сборки своей продукции. Так что нравится вам это или нет, а ездить мы будем исключительно на LADA да «китайцах». Кстати, а что же интересненького нам приготовили азиаты в разгар осени?
Ожидаемо вновь случился кроссоверный «бум», в ответе за который сразу несколько автомобильных брендов из КНР. Итак, по порядку. И начнем, пожалуй, с Geely — бренда, представившего нам обновленный кроссовер Geely Coolray. Представители компании называют паркетник новым поколением, однако на самом деле модель лишь претерпела рестайлинг.
Хотя, надо признать, довольно ощутимый. Во-первых, «Кулрей» прибавил в габаритах, во-вторых, сменил дизайн, а в-третьих, улучшил эргономику и оформление салона. Ценник за модернизацию — 2 600 000 рублей.
Впрочем, для тех, кто не успел купить дореформенный Coolray, найдется не менее «джилишный» Belgee X50, который поступает к нам прямиком с завода «БелДжи» в Белоруссии. Кроме новых шильдиков в машине ничего не поменялась. Зато радует цена — от 2 050 000 рублей с учетом действия специальных маркетинговых программ.
«Моторинвест», взявший на себя дистрибуцию легковушек Dongfeng, представил старый новый кроссовер DFM 580, который отличается семиместным салоном и единственной люксовой комплектацией. В остальном автомобиль остался прежним. Если не брать во внимание выросший прайс, который отныне составляет 2 750 000 рублей.
Едем дальше. Многие наверняка уже забыли о существовании бренда Haima, некогда торговавшего в России пародиями на японскую Mazda. Пора вспоминать. Тем более, что за годы отсутствия в России марка научилась делать самобытные автомобили, и ярким тому примером стал новый кроссовер с литерой 8S. Это паркетник, играющий на одном поле с Atlas Pro от Geely и Tiggo 7 Pro от Chery. Отрадно, что за неприличные 3 200 000 продавцы предложат машину с вполне вменяемым мотором, выдающим аж 195 л. с.
На пару сотен тысяч дешевле окажется новый кроссовер Jetour X70 Plus, который щеголяет тремя рядами кресел и «турбо» о 190 «жеребцах». Во столько же обойдется первый в линейке ранее неведомого нам бренда Jaecoo кроссовер с индексом J7. Пусть мотор тут будет на четыре «лошадки» слабее, зато в арсенале найдется умная система полного привода, созданная по лекалам Land Rover и предоставляющая водителю выбор из целых семи режимов движения.
Наконец, за 2 755 000 можно купить новый кроссовер BAIC X55, построенный на мощностях калининградского «Автотора». Автомобиль в модном форм-факторе купе с кучей всевозможных опций комфорта и систем безопасности. Что ж, времена изменились: раньше завод выпускал немецкие BMW да корейские Hyundai и Kia, а теперь вот BAIC.
Впрочем, хватит лирики: берите, что дают…