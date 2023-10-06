7 новейших кроссоверов для российского рынка

Судите сами: с января 2023 года из Китая к нам завезли почти 500 000 автомобилей. В денежном эквиваленте — это около шести миллиардов «зеленых». Скажем больше: Россия в настоящий момент — самый крупный рынок по импорту «поднебесных» моделей на планете! И их доля будет только расти.

Да, ребят из КНР уже ничего не остановит — ни санкции, ни качели курсов валют, ни даже посредственное качество сборки своей продукции. Так что нравится вам это или нет, а ездить мы будем исключительно на LADA да «китайцах». Кстати, а что же интересненького нам приготовили азиаты в разгар осени?

Ожидаемо вновь случился кроссоверный «бум», в ответе за который сразу несколько автомобильных брендов из КНР. Итак, по порядку. И начнем, пожалуй, с Geely — бренда, представившего нам обновленный кроссовер Geely Coolray. Представители компании называют паркетник новым поколением, однако на самом деле модель лишь претерпела рестайлинг.