Порочный круг: Банк России хочет окончательно добить автовладельцев

С 1 июля 2024 года регулятор финансового рынка ужесточает требования к автокредитам, устанавливая для них надбавки по коэффициентам риска. Объяснение, как всегда, стандартное — все делается исключительно во благо народонаселения и экономики. Однако портал «АвтоВзгляд» почему-то сомневается в живительности вводимых мер.

Свое стремление поуправлять процессом автокредитования, прежде остававшимся свободным от его вмешательства, ЦБ оправдывает благими целями — ограничением долговой нагрузки потребителей и повышением устойчивости банков. Вроде бы, основания для волнений у него есть — рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам ускорился, в феврале и январе он увеличился на 0,9%, в марте — уже на 1,8%.

РАДИ ЭТОГО ВСЕ И ПИСАЛОСЬ

Караул, конечно — народ в последнее время кредиты стал активнее брать. Как такое пережить банковской сфере? Задолженность частных лиц по данным НБКИ установила исторический рекорд — 221, 6 млрд. рублей. Но хочется спросить — а чего вы, собственно, ожидали после введения дополнительных поборов с каждого проданного автомобиля, после повышения ключевой ставки и при абсолютном бездействии структур, призванных следить за обоснованностью роста цен и пресекать ценовой сговор на рынке?

Нет, оно понятно, что все автомобилисты страны, напуганные до смерти вводимыми против них мерами финансового устрашения, в едином порыве должны были пересесть на каршеринг, электросамокаты, электробусы и метро. Как сказал Шнур в известном фильме: «Да ты чё? Ради нее все и писалось»! Именно поэтому ЦБ вполне снисходительно взирает на туманные перспективы брошенных и до сих пор не запущенных автозаводов. Кому оно нужно это производство? Главное, чтобы бабло крутилось и повсеместно побеждало зло.

Фото globallookpress.com

НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАРПЛАТ И ЦЕН

Но у подавляющего большинства российских водителей другой взгляд на проблему. Они хотят и любят ездить за рулем. Причем, на своих автомобилях, а не на каршеринговых, на которых черт его знает кто до тебя катался и чем занимался. Поэтому растущее несоответствие зарплаты и цены машины их очень даже волнует.

Решаются они взять кредит вовсе не от хорошей жизни, и уже тем более не для того, чтобы насолить Эльвире Сахипзадовне. Об этом вполне определенно высказался директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, которого любезно процитировал РБК: «Рост цен на автомобили, значительно превышающий рост реальных доходов, провоцирует увеличение доли более рискованных кредитов в выдачах».

У Центробанка на этот аспект несколько другой взгляд. Эльвира Набиуллина на брифинге 26 апреля отметила: «Это не про влияние на темпы роста кредитов в том или ином секторе... Это влияние на то, чтобы рост кредитов не шел за счет опасного снижения стандартов кредитования и увеличения риска закредитованности граждан. Если через автокредиты люди с уже большими долгами будут нагружаться еще дополнительно, это просто становится социальной проблемой в том числе».

Фото globallookpress.com

БЕЛЫЕ ПРИШЛИ — ГРАБЯТ, КРАСНЫЕ — ТОЖЕ

Интересная картина получается. Российские министерства и ведомства, прямо ответственные за борьбу с неконтролируемым ростом цен на авторынке, упорно делают вид, что первый раз слышат о существовании в природе какого-то там картельного сговора.

Тем временем ценники у дилеров все менее соответствуют реальным доходам людей, на которые наши чиновники вопреки поручениям президента основательно забили. Что тут удивительного, если желающие купить автомобиль вынуждены идти в банк за кредитом, сумма которого непомерно выросла и за который придется платить людоедские проценты?

И Центробанк предлагает свое лекарство в качестве профилактики этой болезни, развившейся в том числе и благодаря его усилиям. Он заявляет, что выдачу кредитов надо усложнить, ибо они в значительной части необеспеченные все из-за той же народной бедности.

В общем, «белые пришли — грабят, красные пришли тоже грабят, ну куда бедному крестьянину податься...»?