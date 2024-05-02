Дай нам, Боже, что им не гоже: станет ли Россия свалкой ненужных китайцам авто

Пекинский автосалон-2024 наглядно продемонстрировал, что Китай изо всех сил пытается загнать себя пинками в светлое электромобильное будущее. Но что же в этом случае он станет делать со своим мощным традиционным автопромом, куда будет девать машины с ДВС? Не к нам ли часом? Портал «АвтоВзгляд» уверен, что России с этой стороны ровным счетом ничего не угрожает.

Все-таки резкое падение нашего автомобильного рынка со второго места в Европе в пропасть подействовало на умы самым трагическим образом. Мы потеряли уверенность в нашей способность вновь возглавить рейтинг ведущих автомобильных держав, и психика наша пребывает в состоянии неустойчивого равновесия.

Поэтому обеспечить нашим трепетным экспертам нехилый приступ панической атаки не представляется делом трудным. Достаточно лишь подкинуть им какую-нибудь парадоксальную идею.

КУДА ПОЙДЕТ ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ НЕЛИКВИД?

Неизвестно откуда взялось полушутливое-полусерьезное предположение, что в ближайшем будущем Китай, полностью перейдя на электромобили, сбросит всю массу ненужных ему машин с традиционными двигателями в Россию, и она захлебнется под этим железным валом. Сразу хочется успокоить особо ранимые души — если такое и случится, то это будет счастьем для страны, пусть и кратковременным. Легковушки тогда можно будет покупать по цене самоката — причем не электрического, а обычного, с ножным приводом.

— Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?!

— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма.

Фото портала АвтоВзгляд.

Все это несбыточные мечты хотя бы потому, что мир велик: Китаю есть куда сбрасывать свой гипотетический неликвид и помимо РФ. Даже в самый лучший год, когда объем нашего рынка достигал почти 3 млн. проданных автомобилей, даже тогда нам только казалось, что мы — монстры автомобилизма. А уж сейчас и говорить не о чем — с КНР у нас слишком разные весовые категории.

Ну серьезно. За первый квартал нынешнего года в России продано 330,7 тысяч легковых автомобилей, причем из них примерно 190 тысяч «китайцев». За те же три месяца в Поднебесной реализовано 4,8 млн. легковушек, в том числе миллион чистых электромобилей.

При такой разнице потенциалов кого-то еще удивляет тот очевидный факт, что концерны из Поднебесной всерьез нас не воспринимают и не считают нужным сражаться за наш рынок аки львы? У них в перспективных планах — окучивание Америки и Европы. На этом фоне достаточно смешно выглядят попытки запугать их утильсборами и прочими рестрикциями.

Фото портала АвтоВзгляд.

У КИТАЯ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

И вообще, слухи о смерти автомобилей с ДВС сильно преувеличены. Рассуждая о стремительном «озеленении» китайского автопарка и его стремления к аккумуляторно-водородному будущему, надо не забывать главное. Китай полностью находится в западной экономической парадигме, ему в ней удобно и комфортно.

Он конкурирует с другими крупными экономиками по принятым и разработанным на Западе правилам, и по ним, любимым, ему удается побеждать. Страна подчинена всем основным западным же трендам — в том числе и помешательству на экологически чистом транспорте, как бы это определение ни было далеко от реальности.

Так же, как и везде, конкурентоспособность электромобилей в Китае поддерживается огромными дотационными вливаниями со стороны государства. И как только властям показалось, что машины на батарейках способны сами за себя постоять, так их тут же настигло разочарование: победное шествие электромобилей прервалось.

Фото портала АвтоВзгляд.

Общий рост продаж легковушек за первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом года прошлого составил 13,1%, а «зеленые» в то же время прибавили совсем не рекордные 14,7%.

В общем, успокойтесь, дорогие товарищи. Никаких посягательств со стороны Китая на нашу девственность в обозримом будущем нам не грозит.

Во-первых, крах ДВС откладывается на неопределенный срок.

Во-вторых, госбюджеты на поддержку электромобилей истощаются с пугающей скоростью.

В-третьих, сам китайский автопром стоит перед большими проблемами. Как сообщает Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей, маржа прибыли в отрасли упала до 4,3% с 8,7% в 2015 году.