Производство кроссоверов Xcite X-Cross 7 оказалось под угрозой

Российский бренд Xcite, который в конце мая должен начать продажи своей первой модели X-Cross 7, остановил сборку машин. Официально — до конца мая, но по слухам — «Автозавод Санкт-Петербург» встал на паузу аж до осени.

По информации ТАСС, которое приводит заявление Центра занятости Санкт-Петербурга, предприятие уведомило о простое 317 работников (это менее трети штатной численности завода) до 31 мая 2024 года. С чем связан этот шаг, представители компании не пояснили.

В то же время telegram-канал «Русский автомобиль» сообщает, ссылаясь на собственные источники, что вернуться к работе сотрудники смогут не в мае, а в сентябре. Инсайдеры причины тоже не раскрывают, но отмечают: проблемы могут быть связаны с тем, что Chery считает партнерство с заводом невыгодным, ведь Xcite X-Cross 7 (он же Chery Tiggo 7 Pro) будет конкурировать с моделями китайской марки. Чтобы выиграть битву за покупателя, «Чери» якобы готова даже демпинговать.

Кроме того, сообщается, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к запуску производства Chery Tiggo 8. Вероятно, он, получив другие шильдики и название, станет второй моделью нового отечественного бренда Xcite.