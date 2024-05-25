Китайская Volga в Нижнем Новгороде, китайский Xcite в Питере, китайская МКП в Тольятти: итоги недели

Volga презентовала три первые модели, АВТОВАЗ приступил к производству LADA Vesta с китайской «механикой», Xcite начал отгружать дилерам кроссоверы X-Cross 7, компания «Автомобильные технологии» — та, что наладила сборку «Ситроенов» под Калугой — анонсировала еще один SUV. Тем временем китайцы приготовили для россиян ряд новинок, а Минтранс — сюрприз в виде очередного пакета поправок в ПДД. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Спустя почти 15 лет на автомобильную арену вернулся легендарный бренд «Волга». Три первые машины представили публике на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Чуда, увы, не случилось — это не собственные разработки, а модели китайской Changan. Кроссоверы К30, К40 и седан С40 оснащены бензиновой «турбополторашкой» на 188 сил, семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Помимо «Волги», на этой неделе активно обсуждался Xcite X-Cross 7 — кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, «прописавшийся» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Во-первых, стало известно, что продажи первой ласточки нового российского бренда начнутся 27 мая. Во-вторых, из разных городов нашей необъятной начали прилетать фотодоказательства того, что машины уже поступают в автосалоны. В-третьих, дилеры раскрыли цену новинки.

А пока другие заводы возятся с китайскими машинами, АВТОВАЗ испытывает китайскую коробку передач. Тольяттинцы выпустили уже несколько партий LADA Vesta с шестиступенчатой «механикой». Правда, в тестовом режиме — серийное производство должно начаться ближе к концу года.

Порадовал на этой неделе новостью и калужский завод «ПСМА Рус». Компания «Автомобильные технологии», которая наладила там сборку кроссоверов Citroёn C5 Aircross из китайских машинокомплектов, объявила, что совсем скоро на конвейер встанет еще одна модель, и тоже SUV. Подробностями представители не поделились, впрочем, портал «АвтоВзгляд» еще несколько месяцев назад выяснил, что этой таинственной новинкой станет Peugeot 3008.

Ну а теперь — к самим китайцам. На этой неделе в России начались продажи пикапа JAC J9. Напомнила о себе и марка GAC: выяснилось, что она прекратила официальные поставки кроссоверов GS5 и утвердила дату российской премьеры более компактного GS3 — его покажут 3 июня. Кроме того, стало известно, что осенью на отечественный рынок выйдут внедорожник Tank 700 и гибридный кроссовер Wey 07.

Напоследок — социалочка. Минтранс ищет разработчика очередного пакета поправок в ПДД, которые затронут правила парковки — информация о соответствующем тендере появилась на портале госзакупок. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой освободить некоторых водителей от оплаты проезда по трассе М11 «Нева»...

А подробнее о самых главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.