Хотя бы руль в машинах должен быть российским: автопром страны ждут перемены

Либеральная стратегия «нефть продадим, а все, что нужно купим за границей» крепко завладела умами наших чиновников. Казалось, она поселилась там навсегда. Но в последнее время появились некоторые сигналы, которые внушают робкий оптимизм противникам чистой экономики потребления. Обратил на них внимание и портал «АвтоВзгляд».

До сих пор все попытки верховной власти силой заставить несуразную отечественную автомобильную промышленность встряхнуться, расправить крылья, поверить в себя и вступить на путь независимого от иностранцев развития наталкивались на организованное сопротивление.

Его оказывала значительная часть чиновников, служащих не только по автомобильному ведомству, но также по экономическому и финансовому, выходцев из всевозможных МБА, ВШЭ и других одиозных структур, или просто занимающих не свое место.

РЕЧЬ НЕ МАЛЬЧИКА, НО МУЖА

Именно они не давали перестроить хозяйственную систему отрасли таким образом, чтобы беспомощная закупка зарубежных узлов и комплектующих сменилась инновационным развитием с опорой на собственные мозги и технологии.

Единожды грамотно присосавшись к магистрали, по которой отработанным маршрутом движутся финансы, они уже не желали для себя ничего лучшего и саботировали любые поползновения изменить статус-кво, талантливо изображая при этом бурную деятельность.

Не то чтоб новизны вводили, — никогда,

Спаси нас Боже! Нет, а придерутся

К тому, к сему, а чаще ни к чему,

Поспорят, пошумят и... разойдутся.

Прямые канцлеры в отставке — по уму!

Неудивительно, что всем программам по углублению локализации производства противопоставлялось вульгарное вранье и очковтирательство, неизменно превращая их в фарс.

Фото globallookpress.com

Сложно сказать, какая муха укусила первого вице-премьера Дениса Мантурова во время масштабного визита российской делегации в Китай. Но по возвращении на родину он вдруг заговорил словами не мальчика, но мужа.

Ключевым требованием ко всем автопроизводителям — будь они российские или иностранные, включая китайские автоконцерны — является постепенная локализация как сборочных производств, так и выпуска компонентов, заявил он ошарашенным журналистам.

— Мы сегодня договорились о правилах и постепенной локализации и автокомпонентов, и локализации самих автомобильных платформ. Поэтому правила у нас для всех единые, — продолжал жечь глаголом Денис Валентинович. — Если российский автопроизводитель, который приобрел производственную площадку, рассчитывает, что сохранит производство, но не будет ежегодно наращивать локализацию, то, собственно, никакой господдержки не получит...

МИШУСТИН В ПОМОЩЬ

Собственно, ничего другого он сказать и не мог, поскольку в обновленных национальных целях развития на ближайшие годы, утвержденных Президентом РФ, определены совершенно конкретные задачи. И в их числе далеко не на последнем месте значатся достижение технологического суверенитета и формирование новых рынков по ряду критически значимых областей, в число которых, несомненно, входит и автопром.

Фото globallookpress.com

Понятно, что наши чиновники способны заболтать и загубить любое ценное начинание. Однако так хочется надеяться, что на этот раз у них такой финт ушами не прокатит, и все-таки им придется всемерно споспешествовать научно-технологическому прогрессу в родной стране и созданию глубоко локализованной высокотехнологичной продукции, как того требует глава государства.

Надежды эти подкрепляются искренним возмущением председателя правительства Михаила Мишустина на презентации нового отечественного бренда Volga в Нижнем Новгороде: «У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы».