На АВТОВАЗе прояснили ситуацию с «автоматом» для LADA Niva

Многие россияне давно ждут появления автоматической трансмиссии у семейства внедорожников LADA Niva, однако на АВТОВАЗе свое мнение по этому вопросу. По словам главы концерна Максима Соколова, технически ничто не мешает сделать «Ниву» двухпедальной, но этого не произойдет. По крайней мере, пока у отечественного гиганта таких планов нет.

АВТОВАЗ не собирается оснащать LADA Niva «автоматом», поскольку это не будет востребовано у покупателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Соколова, выступившего в рамках форума-выставки «Транспорт России».

Недавно АВТОВАЗ запатентовал новую оптику, которую, скорее всего, получит, LADA Niva Travel. В Сети уже появились патентные изображения фар, предназначенных для вазовских моделей. Светотехника аналогичной формы с такой же внутренней архитектурой досталась летом электрической версии «Нивы».

В середине ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Тольятти начали собирать улучшенную версию LADA Niva Travel. На сей раз автомобиль обзавелся подушками безопасности и новым рулевым колесом, отечественный внедорожник унаследовал его от родственной «Гранты». Кроме того, АВТОВАЗ тестирует LADA Niva Legend с новым двигателем.