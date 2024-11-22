На АВТОВАЗе прояснили ситуацию с «автоматом» для LADA Niva

АВТОВАЗ не собирается оснащать LADA Niva «автоматом», поскольку это не будет востребовано у покупателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Соколова, выступившего в рамках форума-выставки «Транспорт России».
Недавно АВТОВАЗ запатентовал новую оптику, которую, скорее всего, получит, LADA Niva Travel. В Сети уже появились патентные изображения фар, предназначенных для вазовских моделей. Светотехника аналогичной формы с такой же внутренней архитектурой досталась летом электрической версии «Нивы».
В середине ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Тольятти начали собирать улучшенную версию LADA Niva Travel. На сей раз автомобиль обзавелся подушками безопасности и новым рулевым колесом, отечественный внедорожник унаследовал его от родственной «Гранты». Кроме того, АВТОВАЗ тестирует LADA Niva Legend с новым двигателем.