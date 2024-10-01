Российский рынок лизинга грузовиков застрял в высоких ставках

Еще полгода назад представители ведущих лизинговых компаний излучали завидный оптимизм: мол, сложные 2022-2023 годы пережили, осталось первое полугодие 2024 пережить и дальше продажи начнут расти. Основной повод для этих надежд — прогнозы по снижению ключевой ставки ЦБ: предполагалось, что с 16% этот показатель будет постепенно снижаться, а значит, само финансирование станет выгоднее.

Реальность же все прогнозы отменила: ключевая ставка выросла до 19% и пока предпосылок к снижению не видно. Попутно выросли ставки по всем видам кредитования и лизинга. Фактически, сейчас на клиентов, ранее активно пользовавшихся финансовой арендой, легла нагрузка в 25-26% годовых. Такие проценты для некоторых компаний просто неподъемны. Соответственно, структура продаж ведущих операторов лизинга трансформировалась.

Как пишет «Коммерсант», уже сейчас доля легковых автомобилей в общем числе лизинговых контрактов сравнялась с грузовой и специальной техникой, правда, пока речь идет только о количественном выражении. «Газпромбанк Автолизинга» за 8 месяцев текущего года оформил 36% легковых автомобилей и 28% грузовиков. Но статистика здесь крайне структурирована: спецтехника (14%) и LCV (10%) выделены в отдельные сегменты и, если суммировать все «нелегковые» ТС, преимущество грузовиков всех классов и спецтехники окажется подавляющим.

Эти цифры нельзя назвать репрезентативными: в том же материале приводятся итоги ГК «Альфа-Лизинг»: по итогам января-августа сегмент легковых автомобилей обогнал грузовые в численном выражении на 82%.

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Общие же данные, которые поставляет НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации), показывает куда более суровые тенденции: только за 1 квартал 2024 года рост рынка лизинга в целом сохранился, но динамика снижается, а сегмент грузовиков и вовсе просел на 15,2% относительно того же периода 2023 года. За второй квартал НАПИ еще не отчитался, но уже можно сказать, что чудес ждать не стоит: лизинг грузовиков в России стагнирует.

Как в этой ситуации ведет себя бизнес, работа которого напрямую зависит от арендованной техники? Ожидаемо: растет доля контрактов на подержанную технику. Как отмечают эксперты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд», по итогам 2024 года рынок лизинга покажет минимальный рост, но динамика ожидается нисходящая.

Другим ударом для всего рынка лизинга стали новые ставки утильсбора, которые вступят в силу 1 октября 2024 года. Ведущие импортеры всех видов техники предвидели это изменение и существенно нарастили поставки, чтобы создать некий «буфер» и избежать резкого повышения цен. Однако, любой запас рано или поздно будет исчерпан и, кроме высоких банковских ставок, конечные покупатели увидят и существенно выросшие ценники.

Фото globallookpress.com

Кроме того, рост сегмента легковых автомобилей в лизинге во многом обусловлен все тем же грядущим повышением «утиля»: компании такси и каршеринга тоже попытались закупиться впрок. То есть, в четвертом квартале этот сегмент, с высокой долей вероятности, тоже просядет.

На фоне общего подорожания финансовой аренды, операторы лизинга пытаются компенсировать дороговизну разными опциями. Так, клиентам предлагают помощь на дорогах, топливные программы лояльности, дополнительные сервисные контракты и много чего еще. Но, как правило, эти опции являются платными и назвать допуслуги фактором, способным повысить число контрактов, трудно. Скорее, лизинг постепенно трансформируется в сервис, в котором клиент получает некий пакет услуг, существенно облегчающий эксплуатацию и легкового автомобиля, и грузовика.

Кроме вышеперечисленного, существенным сдерживающим фактором роста рынка лизинга хотя бы до уровней некоторых стран Запада является его ключевая особенность: оформить контракт в нашей стране может только юридическое лицо (или ИП), простые граждане к финансовой аренде не допускаются.

Несмотря на декларируемую простоту оформления, отделы андеррайтинга все равно тщательно проверяют все заявки. Лизинговый контракт могут одобрить даже с подпорченной кредитной историей, однако предприятию надо доказать успешную деятельность за последние шесть месяцев.

Фото globallookpress.com

Однако лизинг сам по себе, все же, имеет все шансы в будущем, когда экономика России «остынет», отобрать немалую долю рынка у обычного автокредитования, поскольку операторы лизинга имеют возможность предложить клиентам реальные возможности сэкономить.

Например, на налогах: имущество ведь на баланс предприятия не поступает. Некоторые компании предлагают существенные скидки просто за соблюдение платежной дисциплины: вноси платежи по графику, и сможешь в конце контракта получить скидку на выкуп ТС.

Правда, стоит помнить: если используешь лизинговый автомобиль, придется исправно его обслуживать на одобренных лизингодателем станциях сервиса, строго по регламенту. Кроме того, нельзя вносить изменения в конструкцию, по крайней мере, без согласования с менеджером реального владельца ТС.