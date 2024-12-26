Самые новогодние города по версии логистических компаний

За 1,5-2 месяца до Нового года у логистических компаний начинается высокий сезон. Это значит, что объемы грузоперевозок растут до пиковых значений, а нагрузка на компании, включая складскую инфраструктуру и автотранспорт, значимо увеличивается. Но есть направления доставок, которые выделяются даже на фоне общего роста. Логистические компании «Скиф-Карго», «Деловые Линии» и ПЭК рассказали, жители каких городов получают и отправляют больше всего подарков к главному празднику года.

В 2024 году в ТОП-10 городов по числу отправок перед Новым годом входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Балашиха, Казань и Подольск. Об этом рассказали специалисты ГК «Деловые Линии». По словам заместителя генерального директора компании по развитию Дмитрия Хрущалева, список не изменился по сравнению с прошлым годом, в топ традиционно входят крупнейшие города, центры экономической жизни с наиболее развитой промышленностью и торговлей.

В «Скиф-Карго» среди городов, в которые отправляется наибольшее количество грузов, называют Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск. По информации руководителя отдела клиентского сервиса ПЭК Игоря Коптева, больше всего в преддверии праздничных дней вырос спрос на доставку одежды: с начала ноября до середины декабря показатель увеличился на 67% год к году. Кроме того, россияне все чаще заказывают перевозку личных вещей — объем доставки увеличился на 10% год к году. Это может быть связано с увеличением количества переездов по территории России, а также развитием внутреннего туризма.

Что касается поставок из других стран, в ПЭК перед новогодними праздниками больше всего вырос спрос на доставку между Россией и Китаем (+49%), Беларусью (+25%) и Арменией (+5%).

Фото globallookpress.com

НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ

Аналитика транспортных компаний показывает, что в период пикового декабрьского спроса среди грузов выделяются не только традиционные «подарочные» — одежда, косметика, парфюмерия и т. д. У «Деловых Линий» в лидерах по объемам категории «Запчасти», «Промышленное оборудование и комплектующие». А на складах «Скиф-Карго» внезапно появилось большое количество сельхозтехники, в том числе запчастей для тракторов: кабины, ковши:

— Возможно, это связано с тем, что сейчас наступило время для починки и подготовки сельхозтехники к следующему активному сезону, — говорит директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Юрий Коробейников.

Кроме этого, «Скиф-Карго» отмечает значительную долю грузов в категории запчастей для специальной строительной техники, поступающих в Москву и Санкт-Петербург. Что, скорее всего, объясняется большими объемами жилого строительства в столицах и необходимостью создания запаса комплектующих на время новогодних каникул.

Фото globallookpress.com

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЯЮТ СТРУКТУРУ

Рост доли той или иной категории грузов в структуре грузооборота компании зависит также от запуска новых направлений деятельности и географии доставки. Например, в компании «Скиф-Карго» с запуском терморежима увеличивается объем отгрузок на восточном направлении: Екатеринбург, Челябинск, Омск, Барнаул, Новосибирск.

В «Деловых Линиях» увеличился тоннаж отправок из регионов, где в 2024 году были открыты новые терминалы компании. Так, в 2024 году «Деловые Линии» отмечают рост тоннажа отправок перед новогодними праздниками из Уральского ФО (5 новых ОСП) — на 3,6% в сравнении с прошлым годом, Сибирского ФО (8 новых ОСП) — на 2,9%, Центрального и Южного ФО (7 и 3 новых ОСП, соответственно) — по 1,8%.