Атлант сутулит плечи: что пишут про Sollers Atlant его владельцы

Намедни «Рольф», один из крупнейших отечественных автомобильных дилеров, разорвал контракт с Sollers: коммерсанты не хотят более торговать машинами отечественного бренда, кулуарно намекая на жесткую убыточность продукта. Прозвучали в прессе и совсем не лестные слова сотрудников. Почему же так резко воспринимается де-юре конкурентоспособная и так-то нужная рынку машина? Попробуем разобраться, почитав комментарии тех, кто уже купил Sollers Atlant и успел на нем поездить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Когда не машина работает на тебя, а ты — на машину

Ни одна сфера не развивается в сегодняшних условиях столь же динамично и бодро, как логистика: от вселенского перехода на «новых поставщиков», когда транспортные потоки развернулись строго на Восток, до внутригородской, спасибо маркетплейсам, доставки. Транспорт нужен — кушать не могу!

Ведь «железные парки» с 2022 года, когда прекратились привычные поставки, остро нуждаются в обновлении, а утильсбор, которым облагаются все импортные автомобили, закрыл саму возможность на машине, сделанной вне России, зарабатывать. Казалось бы, сама судьба дает отечественным производителям коммерческого транспорта шанс целиком и полностью завладеть огромным рынком.

Беда в том, что отечественные бренды с наскоку поставить нужный объем на рынок не сумели — не бывает так в сложной автомобильной промышленности, что вчера выпускаем сто машин в день, а сегодня — тысячу. Такой «подъем ставок» требует месяцев работы и очень комфортных экономических условий.

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Ни того, ни другого в распоряжении российских автопроизводителей не было, поэтому пошли единственным верным путем: загрузить простаивающие после массового исхода «приличных» автостроителей конвейеры новыми моделями восточного партнера.

Так в России появился бренд коммерческих автомобилей Sollers, в модельной линейке которого имеется и фургон Atlant. Хороша ложка к обеду! Казалось бы.

Личное знакомство с автомобилем у нас сходу не задалось: новая машина показалась крайне небрежно сделанной, даже не верилось, что заводская сборка может быть настолько неаккуратной. А подержанный фургон, честно взятый в каршеринге, оперативно попросился на сервис, напугав грозными заявлениями о неисправностях на приборной панели. Ну, бывает, что журналисту не понравилось, то, может, логисту — хлеб?

Вдруг нас окружило невезение, а у настоящих, «взаправдашных» пользователей случилась любовь с первого взгляда? Благо, проверить «чуйку» и сравнить собственное мнение с окружающими сейчас несложно: достаточно просто залезть в интернет и почитать отзывы реальных обладателей фургона Sollers Atlant.

Спойлер: рекомендуем заранее приготовить салфетки и влажные полотенца — пригодятся. Сразу оговорим условия: все комментарии оставляем без изменений, поправим лишь орфографию и пунктуацию, убрав наиболее одиозные выражения. Поехали!

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Первое что отмечают — феноменальные проблемы с антикоррозийной подготовкой. Sollers Atlant очень быстро начинает ржаветь, а после — и гнить. На трассе краска облетает от сколов, а коррозия появляется несмотря на самые отчаянные усилия:

«Что-то заводу-изготовителю нужно делать с ржавчиной, кузов обрабатываю раз в три месяца и все равно песня не меняется. В добавок недавно накрылась ходовая, чинить нечем, полки пусты, все под заказ, даже на ТО надо записываться за месяц, минимум!».

Кстати, очень много упоминаний о высокой стоимости содержания и проблем с запчастями. Традиционные маркетплейсы не помогают, доска бесплатных объявлений предложениями не богата, а у дилеров, как пишут авторы отзывов, есть сложности с запчастями. Пока все соизмеримо, если не дословно, с нашими первыми впечатлениями. Идем дальше.

К эксплуатации в традиционно тяжелых российских условиях «Атлант» оказался в полной мере не готов: «Пробег 5500 только прошел первое ТО, перестали гореть задние стопы, куда залезть?! Инструкции по эксплуатации нет. Блок предохранителей на китайском».

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Не все то JAC, что «Джаком» называется. Дальше — больше: «На пробеге 2500 км заглючила электрика. На 3000 км двигатель показал: обратитесь в сервис (о, не только у нас, значит, массовая проблема). На 3400 км — ошибка «неправильный выхлоп», обратитесь в сервис. 3850 км — починила машина сама себя...

Но пропала подсветка вокруг будки, задние стопы и частично в салоне: предохранитель нашли, где сгорел, поменяли, включил подсветку — сгорел сразу. Догреватель не работает как выехал с автосалона, ошибка Е-13. На ТО 1, как купили, записались сразу. Пока покупкой не доволен".

Промокнули слезы на глазах, продышались, сделали пару приседаний, пошли читать дальше: «Пробег 120 тысяч. Каждые 20 тысяч стандартно вылезал какой-то баг, до смешного закономерность. Мужики шутят, что он у меня так калибруется. Из поменянного: перебрана 2 раза вся коробка, раза 3-4 чинил кондей, текло масло — менял сальник на гбц и поддон, моргали фары — копался сам в электрике... Неполный список, но уже хватит, дабы оценить масштабы. Денег очень жалко».

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Вот это последнее «денег очень жалко», наверное, самое важное в пассаже: комтранс должен эти самые деньги сначала возвращать, а потом — зарабатывать. А тут — две переборки коробки переключения передач за 120 000 км. Перебор. Как и что возить, конечно, свечку не держали, но в целом — печально.

Чтобы финализировать прочитанное, оставим в роли вишенки на торте самый искрометный комментарий, да простят прошлые авторы: «Ржавеет моментально: за 40 т. км рама ржавая, пороги ржавые, низ дверей ржа, болты крепления крыльев — из-под них тоже ржа лезет. При боковом ветре, если идет снег или дождь, все это попадает в салон через вверх дверей. Я уже не говорю про сквозняк в салоне.

Подушка пассажира выглядит, как уже отработанная (машина новая, брали с салона). Печка дует, если делаешь положение лицо-ноги на менее горячий, то в лицо дует менее горячий, а в ноги — кипяток, заслонки вообще, как у девятки вазовской, правая нога плавится, т.к. обдув ног в упор к педали газа, а левая нога зимой мерзнет.

В сырую погоду стекла моментально потеют, спасает только включенный кондер, чтобы распотели стекла. Под левую руку упора никакого нет, потому что дверь в см 30 от тебя. Зеркала без подогрева. У них в принципе всего одна комплектация для термофургона идет. Т. е за деньги дилер это тоже не ставит. Магнитола — самый конченный «китай», чуть за город — радио не ловит, динамики от старого телевизора поставили, звука никакого. Ни одного подстаканника, есть только ниши в дверях под тряпки и бутылку. Постоянная маята с мочевиной, надо заливать каждые 3-4 т. км. Это учитывайте при эксплуатации".

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Что-то дополнять — только портить, но пару слов сказать все же хочется. Во-первых, салон у машины действительно неудобный и неподготовленный к длинному рабочему дню: ни полочки, ни подстаканника. Музыка — из конца двухтысячных, но никак не из 2020-ых. Кресла жесткие, настраиваются с трудом, подушка коротенькая. Быстро устаешь за рулем, да и шумно — щели с палец.

А водитель-то в машине более половины жизни проводит. Из-под уплотнителей, кстати, дуло даже на новой машине, чего уж говорить о подержанной. Оснащение скромное, если не сказать скудное, но цена уже ушла за отметку в 3 000 000 рублей. Между количеством машины и количеством денег, что за нее просят, никак не выходит поставить знак «равно».

А это ключевое уравнение для любого коммерческого транспорта. Вот и получилась у нас кратко сверстанная, без цветной презентации, причина, по которой дилеры отказываются от контракта. Чудес не бывает.