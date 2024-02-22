Российские власти хотят еще сильнее усложнить жизнь владельцам электромобилей

Несмотря на недостаточно развитую в нашей стране сеть зарядных станций для электромобилей даже по действующим стандартам, российские власти решили изменить требования к субсидируемым станциям быстрой зарядки. И это может весьма больно ударить по владельцам популярных электрокаров.

Как сообщает «Коммерсант», власти намерены скорректировать приказ Минпромторга №1776, определяющий требования к зарядным станциям для электромобилей. В настоящее время все подобные терминалы на территории России обязаны иметь как минимум три разъема, причем один из них обязательно должен быть китайского стандарта GB/T, второй — либо европейского CCS2, либо японского CHAdeMO, а формат третьего остается на усмотрение оператора зарядной станции.

Поправки подразумевают изменений пропорций зарядных разъемов с тем, чтобы обязательными были порты GB/T и CCS2, а третий может быть любым. Свое решение авторы идеи объясняют тем, что официально в России продаются электромобили с европейским разъемом CCS2, а с китайского рынка параллельным импортом везут модели с портами GB/T. При этом японский CHAdeMO постепенно теряет актуальность, поскольку используется на относительно небольшом количестве «электричек».

Однако на Nissan Leaf, который является одним из самых распространенных электромобилей в мире и одной из самых популярных моделей в России, используется именно порт CHAdeMO. С учетом большого количества Leaf на Дальнем Востоке, включая подержанные модели с правым рулем, и в других регионах страны (в Москве, например, электромобиль Nissan используется в каршеринге), владельцы рискуют столкнуться с дефицитом зарядных станций для своих «зеленых» машин.