Дела наши скользкие: какое моторное масло выбрать для китайского автомобиля

Китайские автомобили плотно вошли в нашу жизнь, а перспектив какого-то другого исхода с каждым днем все меньше. Следовательно, жить нам с ними долго и, хотелось бы, счастливо. А для этого нужно научиться грамотно обслуживать китайскую технику, в том числе — разобраться в требованиях к моторному маслу. Сказано — сделано. Подробности — в специальном материале портала «АвтоВзгляд».

Первая «китайская» пятилетка на российском рынке — привыкаем к новым-старым терминам — подходит к своему логичному завершению. На столичных дорогах уже около 10% автомобилей — из «поднебесной», а пробеги на «китайцах» перешагнули за шестизначную отметку. Данные факторы уже достаточны для того, чтобы подвести первые промежуточные итоги эксплуатации.

Что имеем неожиданного? Что они оказались не такими уж ломучими, как ожидалось изначально. А также, что визуальная составляющая оставила далеко позади «завсегдатаев Олимпа», и прогресс течет бурной рекой с чуть ли не ежедневными премьерами: автомобильная индустрия ничего подобного не видала с 80-90 годов прошлого века. Ну, может, еще в начале двухтысячных японцы блеснули напоследок. Дальше теперь — только Китай.

Моторы у китайцев сейчас крайне технологичные: турбированные, «горячие», с выкрученным «в красную зону» КПД. Общий вывод прост: терпеливости и ресурса, привычных нам по японским и, местами, корейским автомобилям старой школы от «китайцев» пока ждать не приходится, а львиная доля действительно больших пробегов — это заслуга тех владельцев, что не постеснялись разобраться в нюансах сервиса и грамотно подошли к обслуживанию своих «чайна-каров».

Фото avtovzglyad.ru

И тут особое место занимает выбор моторного масла, которое может как погубить, так и сберечь двигатель, максимально продлив его, к сожалению, пока не бесконечный ресурс.

Однако, автомобильный кризис затронул не только поставки самих авто, но и моторных масел: проверенные годами импортные производители официально ушли с нашего российского рынка, оставив после себя не только пустые полки, но и возможность нарваться на контрафакт и откровенную подделку.

Если называть вещи своими именами, то покупать именитое импортное масло сегодня — это, во-первых, большая вероятность приобрести совсем не то, что ожидаешь, а во-вторых, опасность откровенно «приговорить» свой двигатель.

Выручают отечественного водителя свои российские производители, которые никуда не уходили, а на фоне резкого изменения рыночных условий сумели оперативно адаптироваться и произвести так всеми востребованные рецептуры.

Можно привести довольно большой список отечественных производителей, на которых мы «выезжали» в особо сложные годы и продолжаем это делать сейчас. Более того, мы рассчитываем испытать на «китайцах» многие из них, чтобы увидеть возможную разницу в воздействии на двигатель.

Фото avtovzglyad.ru

Для чистоты эксперимента возьмем масла одного производителя (в данном случае это «нулевки» и «пятерки»), чтобы не «смешивать» в одном тестировании разные присадки, загустители, технологии и т.д.

Подойдем к вопросу ответственно: сначала откатаем километраж непосредственно на автомобиле, затем дождемся ответа от экспертов лаборатории, которым мы и отправим пробы отработавшего масла. И уже тогда разберемся, насколько они применимы в китайских автомобилях.

Сначала — вводные: испытателями выступят два популярных китайских кроссовера, а испытуемыми — два отечественный состава, полностью подходящих им по техническим характеристикам.

Конкретнее — Jetour T2 с двухлитровым турбомотором SQRF4J20 на 245 л.с. и пробегом на момент испытания в 4880 километр, в который мы заливаем Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN.

И свеженький HAVAL Jolion так же с «турбополторашкой» GW4G15K 1.5 на 143 л. с и пробегом в 28 372 километра, получающий от нас масло Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6. Для оценки в лаборатории возьмем три пробы: через 10 минут после заливки, в середине интервала замены, перед заменой. Оба состава, кстати, интересны еще и своими инновационными наработками, о которых заявляет производитель.

Фото avtovzglyad.ru

При изготовлении масел линейки Premium используется технология UltraSynth, которая подразумевает применение смеси полностью синтетических базовых масел III (VHVI), IV (PAO) и V (AN) групп, что придает готовому продукту максимальную устойчивость к окислению и увеличенный запас по ресурсу.

Другое новшество — технология MolySynth, которая применяется в линейке Platinum и заключается в использовании современных органических соединений молибдена, способных, по заявлению производителя, обеспечить целый ряд преимуществ по сравнению с традиционным дисульфидом молибдена (MoS₂), который применялся в маслах с середины прошлого века.

А именно — снижение коэффициента трения между деталями двигателя, формирование более прочной защитной масляной пленки, предотвращающей прямой контакт металла с металлом, более надежную защиту при холодном пуске и в режимах высоких нагрузок, снижение рабочей температуры узлов трения и уровня шума двигателя.

Как это будет работать на деле, покажут испытания. Начнем с эмоциональной, тактильной, если хотите, составляющей: обе машины какого-то «музыкального» или детонационного «недовольства» не высказывали.

Фото avtovzglyad.ru

Были у нас в программе и фирменные московские дорожные заторы, и морозы, и регулярные попытки «освоения целины», читай, утреннего выезда из двора, и резкие перепады температуры, и все остальные невзгоды нашего мерзко-континентального климата, помноженного на жизнь в мегаполисе.

Однако, оба ДВС работали ровненько, заводились по утрам легко, не тряслись и не шумели, повышенным аппетитом не страдали и в целом никак не проявляли интереса к эксперименту: нормально делали свою работу.

Масло потихонечку темнело, что говорит о выполнении задания по отмывке двигателя, но какого-то остросюжетного его стремления стать гудроном не выявлено. Слили, конечно, черненькое, но без какого-либо криминала. Далее — слово лаборатории «МИЦ ГСМ», чей отчет обязательно подкрепим картинками.

Первым у нас «отчиталось» масло Platinum 7000 5W-30 GF-6, залитое в Jolion. Согласно мнению научных сотрудников, состав показал высокую эффективность защиты двигателя, а содержание металлов, читай, продуктов износа в пробе существенно ниже установленных предельных значений.

Фото avtovzglyad.ru

Далее, с вашего позволения, процитируем дословно: «Вязкостные характеристики сохранились в рабочем диапазоне для класса SAE 5W-30, несмотря на тяжелые условия эксплуатации.

Высокое значение щелочного числа при низком кислотном числе свидетельствует о значительном остаточном ресурсе моюще-диспергирующих присадок, что обеспечивает эффективную нейтрализацию кислотных соединений и предотвращает образование отложений.

Анализ выявил, что уровень загрязнений (кремний, калий, натрий, вода, гликоль, топливо) и продукты деградации масла (окисление, нитрование) соответствуют норме. Это указывает на исправность систем двигателя и правильное обслуживание автомобиля".

Результаты нашего испытания подтверждают соответствие моторного масла Platinum 7000 5W-30 GF-6 заявленным характеристикам и его способность обеспечивать стабильную работу двигателя в условиях интенсивной городской эксплуатации. Выходит, «Хавэйлу» с маслом повезло, а что там Jetour?

Напомним, Jetour T2 у нас получил во временное пользование масло Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN, а также небольшой вынужденный перепробег: лубрикант отходил 10 400 км, вместо положенных десяти тысяч. Впрочем, тем интереснее будут результаты! Однако, лабораторный отчет и здесь был скуден на сенсации: по всем индикаторам износа масло испытание выдержало, показав содержание металлов ниже предельных значений.

Фото avtovzglyad.ru

Вязкостные характеристики так же сохранились в рабочем диапазоне, несмотря на перепробег, а высокое значение щелочного числа при низком кислотном числе говорит о сохранившемся остаточном ресурсе моюще-диспергирующих присадок, что обеспечивает нейтрализацию кислотных соединений и предотвращает образование отложений. Результат испытаний: Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN соответствует заявленным характеристикам и обеспечивает стабильную работу конкретного двигателя.

Итого имеем весьма позитивную картину: оба масла «кашу» не испортили, со своими моторами, в смысле, задачами справились. Ни серьезные климатические передряги, ни тяжелая нога на педали газа, ни даже небольшой, но все же перепробег к «оргвыводам» не привел: можем рекомендовать.

Моторное масло, особенно сегодня, когда на рынок вышли машины с меньшим, чем это было раньше, ресурсом и нагруженными двигателями, является своего рода инвестицией в продолжительный срок службы. И хорошо, как в случае с проверенными нами смазочными материалами, что подобную инвестицию может себе позволить каждый: объективно говоря, это доступные моторные масла, которые несложно найти в своем оригинальном варианте практически в любом магазине в регионе России.