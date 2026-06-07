Титановые масла, наноприсадки с вольфрамом, походные микро-АЗС и другие инновации выставки CTO Expo-2026

В Москве в четвертый раз подряд, причем с большим размахом прошла международная выставка CTO Expo-2026, посвященная автокомпонентам, послепродажному обслуживанию транспорта и автосервису. С ее экспозициями познакомился и портал «АвтоВзгляд».

В полном соответствии с планами организаторов, нынешняя выставка прошла в формате «синергии EXPO», подразумевающем одновременное проведение в едином кластере ряда других важных отраслевых мероприятий. В частности, речь идет о таких популярных выставках, как CTT Expo (строительная техника), COMvex (коммерческий транспорт), Logistika Expo (логистические услуги) и MINING CTT (горнодобывающая техника). В итоге общая площадь объединенных экспозиций превысила 215 000 м², а число прибывших в Москву экспонентов перевалило за 1700 компаний.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОФИ

Одной из фишек CTO Expo-2026 стала расширенная деловая программа, ориентированая на руководителей и специалистов отрасли. Поэтому среди посетителей шоу было много директоров СТО, мастеров‑приемщиков, специалистов отделов продаж, маркетологов, технических экспертов, руководителей транспортных компаний.

Для них в рамках программы был организован масштабный СТО Форум, на котором выступали известные эксперты и представители автомобильной бизнес-индустрии. Обсуждались и самые актуальные вопросы по экономической ситуации, сложившейся в отрасли на текущий момент.

Фото avtovzglyad.ru

Тематическая направленность этих дискуссий затрагивала вопросы работы автосервисных предприятий, а также способы повышения их эффективности и прибыльности. Обсуждались и актуальные аспекты цифровизации бизнес-процессов, в том числе и использования искусственного интеллекта при управлении СТО.

В числе прочих важных тем, критически влияющих на российский авторынок, подробно говорили о маркировке «Честный знак», повышении эффективности продаж на «вторичке», а также внедрении новые подходов к маркетингу, включая продвижение собственных торговых марок.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТО

Впрочем, многие автосервисные разделы CTO Expo-2026 оказались интересными не только для профессионалов, но и для рядовых автомобилистов.

Очевидно, что в свете последних событий, происходящих в стране и в мире, наиболее посещаемыми стали стенды производителей смазочных материалов, технических жидкостей и прочих расходников.

Здесь стоит выделить экспозицию известного производителя моторных масел — компании CNRG. Она представила линейку фирменных масел N-Service (фото выше), специально разработанную для автосервисов и станций технического обслуживания.

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Изюминка этой продукции в том, что лубриканты производятся с применением технологии Titan Shield, заключающейся в использовании соединений органического титана. Его частицы в сочетании с высокоочищенным базовым маслом формируют прочную защитную пленку на поверхности трущихся деталей, что помогает предотвращать задиры.

Кроме того, в составе масел используются звездообразные полимеры (особый класс так называемых разветвленных полимеров), что помогает длительное время сохранять запас прочности силовых агрегатов.

По оценкам экспертов, подобного рода инновационные технологии помогают надежно обеспечить защиту автомобильных двигателей даже в экстремальных условиях эксплуатации. И помимо всего прочего, представители компании отметили, что масла серии N-Service отличаются универсальностью своего применения.

Например, они подходят для многих современных турбированных бензиновых и дизельных моторов легковушек, гибридов, машин с системой «старт-стоп», но не только. Такие лубриканты с успехом можно применять в спортивных автомобилях, внедорожниках и даже в коммерческом транспорте.

Фото avtovzglyad.ru

Одной из тенденций, которая в последнее время фиксируется на всех крупных автотехнических выставках страны, стал рост числа экспозиций от поставщиков автомобильных запчастей и компонентов. Направление стабильно развивается, что, впрочем, вполне объяснимо, поскольку спрос на разнообразные детали, как, впрочем, и цены на них, растут из года в год.

Неудивительно, что в этом сегменте выставки CTO Expo-2026 особое внимание посетителей привлек стенд фирмы AM Point. Напомним, что этим словосочетанием сегодня обозначается новое имя российского подразделения Mahle, крупнейшего европейского производителя автокомпонентов для легкового и грузового транспорта.

БОЛЬШОЙ СПЕКТР ЗАПЧАСТЕЙ

На выставке гости смогли ознакомиться с широким спектром продукции компании. Достаточно сказать, что ее производственная программа запчастей и узлов, выпускаемых для вторичного рынка, включает в себя детали двигателя, системы охлаждения, системы кондиционирования, электромеханические компоненты, фильтры и многое другое.

Важно отметить, что отмеченные категории запчастей поставляются и в Россию. К слову, в ходе работы выставки посетители стенда могли получить консультации представителей компании по всему ассортименту фирменных автокомпонентов.

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Неплохо выступили на CTO Expo-2026 и отечественные производители автокомпонентов, в последние годы существенно увеличивших объемы выпускаемой продукции. Наглядный пример — стенд «Группы компаний «Ростар», где демонстрировалась широкая гамма комплектующих и запчастей для прицепной техники, автобусов, грузовикови LCV.

Перечень компонентов, изготавливаемых для данной техники, насчитывает тысячи разнообразных позиций, включая высоконагруженные элементы подвески, мосты и осевые агрегаты собственного производства.

ВОЛЬФРАМ УМЕНЬШИТ ИЗНОС

Из числа других отечественных участников выставки стоит выделить и предприятие «Группа Нанотех‑Ойл». Эта компания, которая в России уже пять лет является официальным дистрибутором известной американской фирмы Powderful Solutions, представила линейку оригинальных нанокомпозитных присадок на основе дисульфидов вольфрама (WS₂) и молибдена (MoS₂).

Эти компоненты предназначены для производства смазочных материалов с улучшенными характеристиками, а также технических жидкостей, необходимых для обслуживания автомобильной и индустриальной техники.

В частности, специалисты фирмы продемонстрировали посетителям образцы присадок «Нанофорс», обладающих высокими антифрикционными свойствами и износостойкостью.

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Помимо технических жидкостей, на CTO Expo-2026 выставлялись и средства для их перевозки и розлива. В этом разделе выставки большой интерес как специалистов, так и автолюбителей вызвал стенд одного из дилеров бренда Berkut, где были показаны новые модификации автономных мини-помп для перекачки различных жидкостей.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ МИКРО-АЗС

Изюминкой этих устройств является «всеядность» — они легко прокачивают через себя бензин, дизтопливо, а также антифризы, незамерзайку и даже легкие масла. Эти качества обусловлены конструкцией насосов, у которых все основные элементы изготовлены из сверхпрочного пожаробезопасного пластика, отличающегося, к тому же, высокой химической стойкостью.

Фактически каждая такая мини-помпа в паре с канистрой являет собой весьма неплохой вариант походной микро-АЗС, позволяющей быстро заправить бак авто вдали от цивилизации.

Особое же внимание пользователей вызвали новые электрические модели 900-ой (с твердым погружным штоком), а также1000-й серии (с гибким штоком), работающие от пальчиковых батареек, но не только. В частности, некоторые из новинок, как, скажем, модели SP-990EP и SP-1090EP имеют двойное питание.

А еще они могут работать и по кабелю Type-C от любой внешней батареи и даже от смартфона. При этом все электрические мини-помпы Berkut имеют солидную производительность — например, всего за минуту они способны перекачать до 14 литров жидкости.