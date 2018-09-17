В России стартовали продажи нового кроссовера Jeep Compass

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, запуск продаж Jeep Compass был отложен в связи с подготовительными процессами, связанными с необходимостью установки в автомобили модулей экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроссовер представлен в трех модификациях с безальтернативным полным приводом и 2,4-литровым бензиновым мотором — в зависимости от версии — мощностью 150 или 175 л. с. Коробка передач — исключительно девятискоростный гидромеханический «автомат».

«Компасс» готов похвастаться 70 различными электронными системами пассивной и активной безопасности. В частности, функцией предупреждения о столкновении, адаптивным круизом, «помощником» активного подавления кренов и удержанием авто в пределах разметки. Среди прочих новшеств — поумневшая мультимедиа Uconnect 8.4 NAV.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России опробовал новинку в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.