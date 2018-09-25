Премиальная марка DS заявила сразу несколько премьер

Фото: DS
Электрификация автомобилей волной катится по мировому рынку, особенно это явление затронуло премиальные бренды. Компания DS приготовила четыре премьеры на Парижском автосалоне. Одной из них стал кроссовер DS 3 Crossback второго поколения с полностью светодиодной оптикой и скрытыми во внешних дверных панелях ручками.
Светлана Ермолаева

Автомобиль предлагает на выбор 10 вариантов окраски кузова, 10 видов колесных дисков и пять типов отделки салона, в том числе из алькантары. «Паркетник» построен на новой модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform). В его арсенале — три бензиновых 1,2-литровых мотора мощностью 110, 130 и 155 л. с. и пара дизелей объемом 1,6 л с отдачей 100 и 130 «лошадей». Все агрегатированны с восьмискоростным «автоматом».

Кроме того, французы продемонстрируют DS 3 Crossback в версии E-Tense с электромотором мощностью 100 кВт (136 л. с.) и литий-инной батареей емкостью 50 кВт/ч, дающей запас хода до 430 км. Для полной перезарядки от домашней сети электрокару необходимо пять часов, а 100-киловаттная силовая установка за полчаса доведет заряд аккумулятора до 80%.

На стенде DS также будет представлен флагманский полноприводный кроссовер DS 7 Crossback в гибридной версии E-Tense 4x4. В движение он приводится бензиновым двигателем вкупе с парой электрических — по одному на ось — суммарной мощностью 300 «лошадей». Батареи емкостью 13,2 кВт/ч обеспечивают 50 км пути на электротяге. Аккумулятор заряжается как от электросети, так и за счет рекуперации энергии при торможении.

Стоит обратить внимание еще на один автомобиль, который бренд привезет на выставку: концепт DS X E-Tense с далеко идущими планами. Именно таким производитель видит представительский автомобиль будущего, а точнее — 2035 года. Разработчики считают, что подобные модели поклонники будут ждать от бренда через 17 лет. Кроме электромотора и функции автономного пилотирования, автомобиль получил дизайн интерьера от французских кутюрье, которые включили в отделку салона натуральную кожу и шерсть.

На моторшоу может заинтересовать гоночный болид DS E-Tense FE 19 — автомобиль, подготовленный к заездам на первой Гран-При нового сезона Formula E, который пройдет в 15 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, что Международный автосалон в Париже стартует для широкой публики 4 октября и продлится 10 дней.

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25 сентября 2018
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