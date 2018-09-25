Премиальная марка DS заявила сразу несколько премьер

Автомобиль предлагает на выбор 10 вариантов окраски кузова, 10 видов колесных дисков и пять типов отделки салона, в том числе из алькантары. «Паркетник» построен на новой модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform). В его арсенале — три бензиновых 1,2-литровых мотора мощностью 110, 130 и 155 л. с. и пара дизелей объемом 1,6 л с отдачей 100 и 130 «лошадей». Все агрегатированны с восьмискоростным «автоматом».

Кроме того, французы продемонстрируют DS 3 Crossback в версии E-Tense с электромотором мощностью 100 кВт (136 л. с.) и литий-инной батареей емкостью 50 кВт/ч, дающей запас хода до 430 км. Для полной перезарядки от домашней сети электрокару необходимо пять часов, а 100-киловаттная силовая установка за полчаса доведет заряд аккумулятора до 80%.

На стенде DS также будет представлен флагманский полноприводный кроссовер DS 7 Crossback в гибридной версии E-Tense 4x4. В движение он приводится бензиновым двигателем вкупе с парой электрических — по одному на ось — суммарной мощностью 300 «лошадей». Батареи емкостью 13,2 кВт/ч обеспечивают 50 км пути на электротяге. Аккумулятор заряжается как от электросети, так и за счет рекуперации энергии при торможении.